Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya paylaşımlarına tepki

Reina saldırısı sonrası yapılan bazı sosyal medya paylaşımları tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili Başbakan Yıldırım da bir açıklama yaptı

Yılbaşı gecesi Reina saldırısı sonrası sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yapıldı. Paylaşımların büyük çoğunluğu terör olayını eleştirirken, bazı paylaşımlar ise büyük tepki topladı. Terörü öven paylaşımlar yapılması üzerine bir tepki de Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi.



Başbakan Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, terörü öven söylemlerin suç olduğunu hatırlattı. Terör örgütlerinin birbirinden farkı olmadığını belirten Yıldırım, hepsinin amacının da aynı olduğunu ve toplumda endişe, korku yaratılmak istendiğini söyledi.



Sosyal medya üzerinden terörün övülmesinin suç olduğunu ve bunun da cezasının olduğunu belirten Yıldırım, vatandaşları uyardı.











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