Başbakan Yıldırım, depremin bilançosunu açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "20 vatandaşımız tedavi görüyor. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bodrum'da terk edilmiş olan 3 yıkık bina var. 32 binada hasar var. Bunun dışında başka bir hasar söz konusu değil" dedi

Depremin hemen sonrasında Muğla Valisi ile görüştüğünü belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Özellikle deprem esnasında ve sonrasında Muğla'da Vali, Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve bütün sivil toplum kuruluşları çok güzel bir işbirliği gerçekleştirdiler. Tespitleri hemen yaptılar. İlgili Bakanlıklarımız ve Kızılayımız buraya hemen 400 çadır gönderdi ve tüm ihtiyaç duyulabilecek malzemeler intikal ettirildi" dedi.



32 BİNADA HASAR VAR



Başbakan Binali Yıldırım, açıklamasında özetle şunları söyledi: "Deprem sonrasında Kos'ta bulunan vatandaşlarımız hemen tahliye edildi. Netice olarak deprem sonrası kesin durum tespiti şu şekilde: Bodrum'da terk edilmiş olan 3 yıkık bina var. 32 binada hasar var. Bunun dışında başka bir hasar söz konusu değil.



DEPREMLE YAŞAMANIN YOLLARINI BULMAMIZ LAZIM



Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremler dün olduğu gibi bugün de veya yarın da her zaman olabilir. Bunun için korkmaya lüzum yok. Depremle yaşamanın yollarını bulmamız lazım. Bu vesileyle bir konuyu vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Yaşadığımız acı depremler var. Ben depremlerin olduğu bir bölgeden geliyorum. Erzincan depremi bugün hala dillerdedir. Ben o bölgeden geliyorum.Dolayısıyla depremler dün olduğu gibi bugün de, yarın da, her zaman olabilir. Telaşlanmaya gerek yok. Depremle yaşamanın yollarını bulmamız lazım. Bunun birkaç yolu var: Depreme karşı ilkokuldan başlayarak, deprem eğitim veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığımız bu çalışmaları başlattı, bunlar öğretiliyor. İkincisi deprem konusunda 1999 yılında Marmara depreminden sonra bir deprem yönetmeliği çıktı. Ondan sonra yapılan yapılarda bu yönetmelik kullanıldı. Ama evvelinde yapılan yapılarda bu dönüşüm tamamlanmış değil. Kentsel dönüşüm programları hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bu yapılıyor. Ancak bu büyük bir iştir. Birdenbire tamamlanması mümkün değildir. 15 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz.



KOMŞUNUN ACISINI PAYLAŞIYORUM



Bir kez daha vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, Yunan halkına da geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Yunan halkına ve yöneticilerine bu vesileyle selamlarımı iletiyorum. Komşumuzun acısını paylaşıyorum."