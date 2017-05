Başbakan Yıldırım, gözyaşlarını tutamadı

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olması nedeniyle düzenlenen törende kürsüye gelirken gözyaşlarını tutamadı. Yıldırım, "Erdoğan'ı Genel Başkan adayı olarak teklif edeceğiz" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım şöyle konuştu: "Özlemek sabretmektir, yılları ayları saatleri izlemektir. Gelecekse beklenen, beklemek güzeldir. İşte beklenen an sayın Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız, bugün yuvaya kurucusu olduğu AK Parti’ye tekrar dönüyor. Kendisine yol arkadaşlarım adına, grubum adına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bize bu yolu açan aziz milletime huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, değerli yol arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmamın başında geçtiğimiz Cuma günü kesin sonuçların açıklandığı 16 Nisan halk oylamasının demokrasimize, ülkemize tekrar hayırlı uğurlu olmasını mevlamdan niyaz ediyorum. 16 Nisan 2017, cumhuriyetin ilanı kadar, çok partili hayata geçiş kadar iftiharla hatırlanacak çok anlamlı bir gündür. Büyük bir kararlılıkla sandığa giden, milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle, bugüne kadar ülkemizin kalkınması büyümesi yolunda hizmeti geçen demokrasi mücadelemize katkı sağlayan herkese bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum.



Dün ülkemizin dört bir yanında emek ve dayanışma gününü kutladık. Emekleriyle, alın terleriyle, akıl terleriyle bu ülkeye hizmet eden bütün çalışanlarımızı kınıyorum. 1 Mayıs’ı bayram havasında geçirdik. Her yerde barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir ortamı yaşadık. Bütün sendika ve STK yöneticilerine sağ duyulu yaklaşımları için teşekkür ederim. Buradan vatandaşımızın huzuru için yoğun bir mesai yapan bütün güvenlik güçlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. emeğin, alın terinin, helal kazancın karşılığını tam anlamıyla veren bir sistemi hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz. Türkiye’nin uzlaşmayla çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Çalışanlarımızın her türlü beklentisine bugüne kadar kulak verdik, bundan sonra da daha iyi bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.



EV SAHİBİNE HOŞGELDİNİZ DEMEYE GEREK YOK

Bugün Türk siyaseti ve demokrasisi için tarihi bir gün yaşıyoruz. Aziz milletimizin kararı doğrultusunda, ülkeyi yönetenleri siyasetin üstünde görme anlayış artık sona ermiştir. Milletin adamı, millete hizmetin adresi, kurumuna AK Parti’ye milletin tasvibiyle bugün dönüyor. Öncelikle AK Parti’nin kurucu lideri sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden aramızda görmekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim. Kendi kurduğunuz evinize yuvanıza, tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aslına bakarsanız, ev sahibine hoş geldiniz demeye de ihtiyaç yok. Bugün bu şarkı burada bitmez diyerek, sefere çıktığımız 14 ağustos 2001 tarihindeki kadar sevinçliyiz. Milletin kurduğu, rotasını milletin çizdiği AK Parti, milletin verdiği talimat dışına hiç çıkmadı, bugün de 16 Nisan’da verdiği kararın gereğini yerine getirmek için burada bir aradayız."