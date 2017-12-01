Başbakan Yıldırım: İnşallah Zarrab yanlıştan döner!

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'deki davada tanık olarak dinlenen Zarrab'la ilgili "İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner." dedi

Başbakan Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı açılışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. ABD'deki davada tanık olarak dinlenen Zarrab'la ilgili de konuşan Yıldırım, " İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner zaten kendi de 'Hapisten çıkmanın en kolay yolu satmaktır' diyor. 'Satarım, alıcısı olursa.' diyor." dedi.



İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;



Türkiye'yi 15 yılda 3 kat büyüttük. Çirkin saldırılar yapıyorlar. Senaryoların başında Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu'nun eline kağıt tutuşturup, Cumhurbaşkanımıza itibar suikastı yapılıyor. FETÖ'cülerin büyüsüne kapılmış gidiyor.



Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorlar. Elinde ne varsa açıkla. Çamur at izi kalsın politikasına son ver. Ama onlarda bu yürek olmaz. Elindeki belgeleri git mahkemeye ver. Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye yapılan operasyonun su taşı.



Her seçimde kazanmazsam istifa edeceğim dedin. İstifa ettiğini gören oldu mu? Dün SSK'yı bugün de CHP'yi iflasa sürüklüyorsun. Küresel güçlerin operasyonuna su taşıyorsun. Bunların hiç biri tesadüf değil.



FETÖ terör örgütü ABD'nin eteğinde siyasi güç dileniyor. Bu hain topluluğu ABD'deki davada Erdoğan hakkında algı oluşturmaya çalışıyor.



Zarrab davası

Zarrab davası hukuki olmaktan çıkmıştır tamamen siyasidir. Amaç Türkiye'yi Türk ekonomisini zora sokmaktır. Bu davanın takipçisi CHP, kadroları Amerika'ya taşınmış davayı takip ediyorlar. Ey Kılıçdaroğlu, hiç 15 Temmuz Şehitlerinin davasına gittin mi?Bir adamı konuşturuyorlar onun da işi, Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar olayına döndü. İlk ifadesinde korktuğunu söylüyor, mahkemede başka söylüyor. İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner zaten kendi de 'Hapisten çıkmanın en kolay yolu satmaktır' diyor. 'Satarım, alıcısı olursa.' diyor."