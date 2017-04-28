Başbakan Yıldırım: Mahkeme verilen kararı değiştiremez

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin referandum itirazları konusunda konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, referandum sonrası CHP'nin tavrını eleştirdi. Şaibe iddialarıyla mahkemeye başvuran CHP'ye tepki gösteren Yıldırım, milletin verdiği kararın değişmeyeceğini söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım, BBC World'e önemli açıklamalarda bulundu. Referandumda şaibe iddiaları sonrası itirazlarda bulunan ve AİHM'ye gideceğini açıklayan CHP'ye tepki gösteren Yıldırım, mahkemenin milletin verdiği kararı değiştiremeyeceğini söyledi. CHP'ye bir de tavsiyede bulunan Yıldırım, bir sonrası seçimlere hazırlanmasını istedi.



Türkiye'nin diktatörlüğü doğru gittiği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Yıldırım, bu eleştirilerin acımasız olduğunu iddia etti. Diktatörlüğün olduğu yerde seçimin de siyasi partilerin de olmayacağını iddia eden Yıldırım, 50 milyona yakın vatandaşın gidip oy verdiğini söyledi.



Diktatörlük olsaydı...



Yetki eleştirilerine yanıt



CHP'ye eleştiri



Hayır ve evet oylarının yakın olması

Referandumda evet ile hayır oyları arasında 1 milyon 400 bin fark olduğunu anlatan Yıldırım, diktatörlüğün olması durumunda bu orana kendilerinin karar vereceğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğduğu Üsküdar'da, kendisinin vekil olduğu İzmir'de bile 'hayır' oylarının önde çıktığını belirten Yıldırım, diktatörlük olması durumunda bunun olmayacağını iddia etti.Yeni anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanına çok fazla yetki verildiği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Yıldırım, yapılan değişiklikle kuvvetler ayrılığı olduğunu ve yasama, yürütme ve yargının ayrı olacağını iddia etti.Seçimlere şaibe iddialarının ve görüntülerinin damgasını vurması sonrası itirazlarda bulunan ve yargıya başvuran CHP'yi de eleştiren Yıldırım, milletin kabul ettiğini onların kabul etmemesinin bir öneminin olmadığını söyledi. Milletin verdiği kararı yine milletin değiştireceğini belirten Yıldırım, CHP'nin bir sonraki seçimler için daha çok çalışıp, milletin gözüne girmesi gerektiğini söyledi.Referandumda hayır ve evet oylarının birbirine çok yakın olması durumunu da değerlendiren Yıldırım, bunun birşey değiştirmeyeceğini belirterek İngiltere'deki Avrupa Birliği referandumunu değerlendirdi. Orada da çok ufak bir farkla AB'den çıkma kararı alındığını hatırlatan Yıldırım, bu farkın bir şey değiştirmedini anlattı.Seçimde hayır verenleri de kucaklayacak çalışmalar yapmaları ve onların gönüllerini de kazanmaları gerektiğini belirten Yıldırım, 80 milyon birlikte Türkiye olduklarını ve bunu sağlamak zorunda olduklarını anlattı.