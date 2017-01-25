Başbakan Yıldırım: Milletin iradesi yargıya da yansıyacak!

Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma yaptı. Konuşmasında anayasa değişikliği ve referandumla ilgili açıklamalar yapan Yıldırım, rejim elden gidiyor tartışmalarına yanıt verdi. Rejim tartışmasının 1923'te bittiğini söyleyen Yıldırım, bu tarihte padişahlığın gittiğini ve yerine cumhuriyetin geldiğini söyledi.



Cumhuriyetin nimetlerinden herkesin faydalandığını belirten Yıldırım, sınıf ayrımı olmadan millet kimi isterse onu seçtiğini belirtti.



Meclisin etkinliğinin azaldığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Yıldırım, yeni sistemde yargının başındaki idare yapının bir kısmının cumhurbaşkanı bir kısmının da meclis tarafından belirleneceğini belirtti. Yıldırım bu şekilde milletin yargıya da iradesinin yansıyacağını iddia etti.





MHP İLE ORTAK KAMPANYA YOK



Anayasa değişikliğini birlikte meclisten geçiren AKP ve MHP'nin referandum kampanyasını da birlikte yürüteceğine dair iddialara da yanıt veren Yıldırım, böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Kampanyalarını kendilerinin yapacağını belirten Yıldırım, vatandaşın yanlış bilgilendirilmesini engelleyeceklerini iddia etti.



REFERANDUM TARİHİ



Referandum tarihi konusunda da konuşan Yıldırım, muhtemelen nisan ayının ilk yarısında uygun bir tarihte referandumun yapılacağını açıkladı. Yıldırım, cumhurbaşkanının onaylamasından 60 gün sonra referandumun yapılacağını, cumhurbaşkanı onay verirse tarihin netleşeceğini açıkladı.



ASTANA GÖRÜŞMESİ



Astana görüşmesiyle ilgili de açıklama yapan Yıldırım, şunları söyledi: "Suriye’de ateşkesin sağlanması için Rusya ve İran’la birlikte bir inisiyatif aldık. Ateşkes sağlandı. Astana’da da bir zirve yapıldı ve bu üç ülke ateşkese uyulduğunun takibinin yapması için mutabakat sağlandı. Orada ciddi bir diplomatik başarı elde edildi. BM işin içine sokuldu. Ciddi bir diplomatik çaba başlatıldı.



Irak’ta önemli bir hamle yaptık. Gelin bu işleri halledelim dedik. Başika konusu Musul konusu PKK ile mücadele başta olmak üzere nasıl ele alınacağını hep beraber değerlendirdik.Bütün bunları yapınca Türkiye’nin bölgedeki etkinliği de der demez arttı.



Bir yıl önce Suriye meselesinde Türkiye’yi hesaba katmayanlar şu anda Türkiye’nin dediği neyse ona göre hareket ediyorlar. İşte bu ülkemizin gücüdür. Ülkemizin gücü milletimizin gücünden cumhurbaşkanımızın dirayetinde geliyor."





Yıldırım amacın Suriye'de kalıcı barışın sağlanması olduğunu belirterek, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin de ülkelerine dönmelerinin öncelikleri olduğunu vurguladı.