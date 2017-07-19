Başbakan Yıldırım yeni kabineyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere saat 12.00'de Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Başbakan Binali Yıldırım, görüşmenin ardından kabine değişikliğini açıklamak üzere kameraların karşısına geçti

Başbakan Yıldırım'ın açıklamasının satır başları şöyle:



Bakanlar Kurulu değişikliğiyle ilgili bugün sayın cumhurbaşkanımıza arzda bulunduk. Yaptığımız görüşme ve istişare sonucu oluşan yeni bakanlar kurulunu kamuoyuna açıklıyorum.



Başbakan Yardımcı (Nurettin Canikli) – BEKİR BOZDAĞ



Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek



Başbakan Yardımcı (Numan Kurtulmuş) – FİKRİ IŞIK



Başbakan Yardımcı Yıldırım (Tuğrul Türkeş) – RECEP AKDAĞ



Başbakan Yardımcı (Veysi Kaynak) – HAKAN ÇAVUŞOĞLU



Adalet Bakanı (Bekir Bozdağ) – ABDÜLHAMİT GÜL



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya



Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Mehmet Müezzinoğlu) – JÜLİDE SARIEROĞLU



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak



Gençlik ve Spor Bakanı (Akif Çağatay Kılıç) – OSMAN AŞKIN BAK



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı (Faruk Çelik) – AHMET EŞREF FAKIBABA



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan



Kültür ve Turizm Bakanı (Nabi Avcı) – NUMAN KURTULMUŞ



Maliye Bakanı Naci Ağbal



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz



Milli Savunma Bakanı (Fikri Işık) – NURETTİN CANİKLİ



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu



Sağlık Bakanı (Recep Akdağ) – AHMET DEMİRCAN



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN