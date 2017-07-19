Başbakan Yıldırım yeni kabineyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere saat 12.00'de Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Başbakan Binali Yıldırım, görüşmenin ardından kabine değişikliğini açıklamak üzere kameraların karşısına geçti

Başbakan Yıldırım'ın açıklamasının satır başları şöyle:

Bakanlar Kurulu değişikliğiyle ilgili bugün sayın cumhurbaşkanımıza arzda bulunduk. Yaptığımız görüşme ve istişare sonucu oluşan yeni bakanlar kurulunu kamuoyuna açıklıyorum.

Başbakan Yardımcı (Nurettin Canikli) – BEKİR BOZDAĞ

Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcı (Numan Kurtulmuş) – FİKRİ IŞIK

Başbakan Yardımcı Yıldırım (Tuğrul Türkeş) – RECEP AKDAĞ

Başbakan Yardımcı (Veysi Kaynak) – HAKAN ÇAVUŞOĞLU

Adalet Bakanı (Bekir Bozdağ) – ABDÜLHAMİT GÜL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Mehmet Müezzinoğlu) – JÜLİDE SARIEROĞLU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak  

Gençlik ve Spor Bakanı (Akif Çağatay Kılıç) – OSMAN AŞKIN BAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı (Faruk Çelik) – AHMET EŞREF FAKIBABA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı (Nabi Avcı) – NUMAN KURTULMUŞ

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı (Fikri Işık) – NURETTİN CANİKLİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı (Recep Akdağ) – AHMET DEMİRCAN

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN

Etiketler; #binali yıldırım #yeni kabine #erdoğan
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