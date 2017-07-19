Başbakan Yıldırım yeni kabineyi açıkladı

Başbakan Yıldırım'ın açıklamasının satır başları şöyle:
Bakanlar Kurulu değişikliğiyle ilgili bugün sayın cumhurbaşkanımıza arzda bulunduk. Yaptığımız görüşme ve istişare sonucu oluşan yeni bakanlar kurulunu kamuoyuna açıklıyorum.
Başbakan Yardımcı (Nurettin Canikli) – BEKİR BOZDAĞ
Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcı (Numan Kurtulmuş) – FİKRİ IŞIK
Başbakan Yardımcı Yıldırım (Tuğrul Türkeş) – RECEP AKDAĞ
Başbakan Yardımcı (Veysi Kaynak) – HAKAN ÇAVUŞOĞLU
Adalet Bakanı (Bekir Bozdağ) – ABDÜLHAMİT GÜL
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Mehmet Müezzinoğlu) – JÜLİDE SARIEROĞLU
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı (Akif Çağatay Kılıç) – OSMAN AŞKIN BAK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı (Faruk Çelik) – AHMET EŞREF FAKIBABA
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı (Nabi Avcı) – NUMAN KURTULMUŞ
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı (Fikri Işık) – NURETTİN CANİKLİ
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı (Recep Akdağ) – AHMET DEMİRCAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere saat 12.00'de Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Başbakan Binali Yıldırım, görüşmenin ardından kabine değişikliğini açıklamak üzere kameraların karşısına geçti
Başbakan Yıldırım'ın açıklamasının satır başları şöyle: