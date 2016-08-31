15 TEMMUZ SONRASI, BU DURUMA DAİR SİYASİ SORGULAMAYI ERTELEDİK

"BAHÇELİ, İSTERSE KENDİ PARTİ KONGRESİNİ, SARAYIN BAHÇESİNDE YAPABİLİR"

"AKP, POLİSİN ÖZLÜK HAKLARINI VERMEK YERİNE TÜRBANA SIĞINIYOR"



"HAKKARİ, ŞIRNAK İÇİN BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HAZIRLIĞI OLDUĞU SÖYLENİYOR"



"MECLİS İNSAN HAKLARI KOMİSYONU'NUN TOPLANMASI ÖNERİSİ AKP TARAFINDAN REDDEDİLDİ"

Haber Kaynağı: DHA

Adli yıl açılış törenine ilişkin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, "Kuvvetler ayrılığına gölge düşüren herhangi bir adımın asla parçası olmayacağız. Yargı, asla siyasetin gölgesini kabul etmez. Bahçeli, Erdoğan rejimine omuz vermeyi tercih etmiş. Bahçeli isterse kendi parti kongresini, sarayın bahçesinde yapabilir" dedi.15 Temmuz darbe girişimi üzerinden hükümeti eleştiren Böke şöyle konuştu: "Türkiye'yi 15 Temmuz karanlığına neyin taşıdığını çok iyi biliyoruz. 14 yıllık AKP iktidarının, kendi siyasi çıkarları için bir güç ilişkileri üzerine inşa etmiş olduğu ve tamamen kendi iktidar alanlarını genişletmek, devleti ele geçirmek için demokrasiyi, hukuk devletini ve Laikliği çökertmesi getirdi. Türkiye çok zor bir zamandan geçiyor. Bu duruma AKP politikaları getirdi. FETÖ AKP'nin bilerek, isteyerek kendi siyasi ve ideolojik ajandası ile beslediği ve büyüttüğü bir örgüt olarak devlete açıkça yerleştirildi.Biz 15 Temmuz sonrası, bu duruma dair siyasi sorgulamayı erteledik. Türkiye'ye omuz verdik. Bir kez daha görüldü ki AKP, devleti ele geçirme mantığından vazgeçmiş değil. AKP'nin milli mutabakat dediği yanlış politikalarına ortak ol çağrısından başka bir şey değil.Güçlü bir parlamenter sistem ve hukuk sistemi yeniden ayağa kaldırılmalı."Adli yıl açılışı nedeniyle CHP'ye çağrıda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini eleştiren Böke, "Sayın Bahçeli'nin adli yıl açılışı nedeniyle CHP'ye olan çağrılarını ciddiye alıyoruz. Kendisine bir yanıt verme ihtiyacı hissediyoruz. 15 Temmuz'da Türkiye'de olağanüstü bir durum yaşandı. CHP bu süreçte omuz verirken, sayın Bahçeli, Erdoğan rejimine omuz vermeyi tercih etmiş. Saray rejimine omuz vermek yerine Yargının bağımsızlığını savunmalıyız. Biz CHP olarak ısrarla bunu yapacağız. Bahçeli, isterse kendi parti kongresini, sarayın bahçesinde yapabilir" diye konuştu.Böke, "AKP, polisin özlük haklarını … vermek yerine bütün bu yapmadıklarını, hatalarını da örtmek için türbana sığınıyor. Toplumu inanç, yaşam tarzı üzerinden ayrıştırıyor" dedi.Böke, "Hakkari ve Şırnak'ın ilçe yapılması yönünde bir Kanun Hükmünde Kararname hazırlığı olduğu söyleniyor. Meclis iradesi ile muhalefetin yüksek sesle dile getirmesi sonucunda vazgeçilen bu düzenlemenin Meclis'in iradesini hiçe sayarak Kanun Hükmünde Kararname ile keyfi bir şekilde getirilmesi yönetimde keyfiyetin ısrarın en somut göstergelerinden biri. AKP'yi böyle bir işe kalkışmaması ve Türkiye'yi, Kanun Hükmünde Kararnameler ile Meclis'e rağmen yönetme anlayışına son vermesine yönelik çağrımızı yüksek sesle yapıyor ve kendilerini uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.Böke, "Olağanüstü yaşadığımız bu dönemde insan haklarının araştırılması için Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun toplanması yönünde bir çağrımız oldu. Bu çağrı AKP tarafından reddedildi. Bu çağrıyı bir kez daha yeniliyoruz. İnsan hakları ihlallerine karşı savunacak bir biçimde komisyonların işlemesi yönünde adım atılmalı. Cemaat ile mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Kurunun yanında yaş da yanmamalı. Haksız mağduriyetler yaratılmamalı. Türkiye'ye başka 15 Temmuzlar yaşatılmaması için Türkiye'de demokrasinin, hukuk sisteminin, demokrasinin acilen kuvvetlendirilmesi şart" açıklamasında bulundu.