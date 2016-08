"Terör örgütlerine hak ettikleri cevabı vereceğiz"

Başbakan Binali Yıldırım, "Cizre polis merkezine alçak PKK terör örgütünün kalleş saldırısı sonucu hayatını kaybeden 11 şehidimiz, polis kardeşimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var, çok sayıda, tedavi altında, onlara da acil şifalar diliyorum. Milletimiz şunu anlasın ve bilsin ki bu terör örgütlerinin tümüne topyekun savaş açtık. Kurtuluş Savaşı'nda Gazi'nin dediği gibi, 'ya istiklal ya ölüm.' 79 milyonun kardeşliğine, birliğine, beraberliğine kasteden bu alçaklara her türlü hak ettikleri cevabı vereceğiz." dedi.Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Borisov ve beraberindeki heyete "hoş geldiniz" dileklerini iletti.Şırnak'ın Cizre ilçesinde sabah erken saatlerde polis kontrol noktasına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya değinen Yıldırım, "Cizre polis merkezine alçak PKK terör örgütünün kalleş saldırısı sonucu hayatını kaybeden 11 şehidimiz, polis kardeşimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var, çok sayıda, tedavi altında, onlara da acil şifalar diliyorum. Terör örgütü ne yaparsa yapsın, canımızı yakabilir, şehitlerimiz olabilir. Acımız büyük ancak şehitlerimizi bağrımıza basacağız. Kalleş terör örgütünü sevindirmeyeceğiz." diye konuştu.Başbakan Yıldırım, hiçbir terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyetini esir alamayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Bildiklerini arkalarına koymasınlar. Milletimiz şunu anlasın ve bilsin ki bu terör örgütlerinin tümüne topyekun savaş açtık. Kurtuluş Savaşı'nda Gazi'nin dediği gibi, 'ya istiklal ya ölüm.' 79 milyonun kardeşliğine, birliğine, beraberliğine kasteden bu alçaklara her türlü hak ettikleri cevabı vereceğiz. Bugün dünyanın gıpta ile izlediği büyük bir eseri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunarken, kalleş terör örgütü bildik icraatlarını yapmaktan geri durmuyor. Milletimizin geleceği, ülkemizin refahı, 2023 hedeflerimiz için yılmadan bir yandan çalışacağız, eserler ortaya koyacağız, yeni projeleri hayata geçireceğiz. Bir yandan da bu ülkenin başına bela olan bu terör örgütünü de çökerteceğiz. Yapacakları hiçbir alçak girişim bizim kardeşliğimizi, birliğimizi bozamayacaktır ve bu mücadelede asla bizi yıldırmayacaktır."Konuk Başbakan Boyko Borisov ile Türkiye ve Bulgaristan arasındaki konuları enine boyuna konuştuklarını dile getiren Yıldırım, iki ülkenin sadece komşu değil, aynı zamanda iyi birer müttefik ve dost olduğunu kaydetti.İkili ilişkilerin gittikçe geliştiğini vurgulayan Yıldırım, "NATO ve birçok uluslararası organizasyonda birlikte çalışıyoruz. Bölgesel iş birliklerinde uyumla, birlikte hareket ediyoruz. Sayın Borisov ile sürekli her konuyu zaman mefhumu olmaksızın, telefonla görüşüyoruz, sorunlara anında müdahale ediyoruz. Her iki ülke halkının istediği, arzuladığı konuları geciktirmeden çözüme kavuşturuyoruz. Bulgaristan'la geliştirdiğimiz bu ikili ilişkiler tabiatıyla Avrupa Birliği ilişkilerine de olumlu yansımaktadır, katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Orta Doğu'da özellikle Suriye ve Irak'ta uzun yıllarıdır devam eden iç savaş nedeniyle 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını anımsatarak, şunları aktardı:"Mültecilerin her türü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunu da severek yapıyoruz çünkü bizim geleneğimizde zorda, darda kalanlara yardım etmek esastır. Bu sorunun bölgesel ve küresel sorun olduğunu asla akıldan çıkarmamamız lazım. Avrupalı dostlarımızın mülteci sorununun çözümü konusunda daha fazla sorumluluk almalarının zamanı gelmiş ve geçmek üzeredir. Ekim sonunda yürürlüğe girmesi beklenen Vize Serbestisi ve Geri Kabul Anlaşmasının mutlaka sonuçlandırılması hayati bir öneme sahiptir. Bu anlaşmaların bir şekilde yapılamaması halinde mülteci sorunu artık Türkiye'nin sınırları içinde değil, bütün Avrupa'yı da ilgilendiren büyük bir bölgesel soruna dönüşme riskini içermektedir."Bu meseleyi Boyko Borisov'a bütün detaylarıyla anlattığını belirten Yıldırım, "Zannederim Avrupa Birliği üyeleriyle bugün yarın görüşmeleri olacak. Ümit ederim ki onlara aktarma fırsatı olacak. Bulgaristan'ın yaşadığı göçmen sorununu da biliyoruz ve yakından takip ediyoruz. Avrupa Birliği ile yaşadığımız sıkıntıların ötesinde, ondan bağımsız olarak, Bulgaristan'ın bu yükünü, yaşadığı bu sıkıntıyı hafifletmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazırız. Bu konuda ilgili makamlarımız zaten çalışmalarına başladılar. Ümit ederim ki kısa zamanda bu konuda müspet bir sonuç elde edilir. Böylece yükleri, sorunları aşma imkanı sağlamış oluruz." diye konuştu.