07 Ekim 2016 Cuma
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    • Başbakan'dan sert 'piknik' tepkisi: Tehlikeli ve kışkırtıcı

    Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi'nin 'Türk askeri kendini piknikte sanmasın' sözlerine sert tepki gösterdi, "Açıklamalar fevkalade tehlikeli ve kışkırtıcı" dedi

    07 Ekim 2016 Cuma 16:26
    Başbakan'dan sert 'piknik' tepkisi: Tehlikeli ve kışkırtıcı
    Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi'nin 'Türk askeri kendini piknikte sanmasın' dediği iddiası üzerine ''Asker piknik yapmaz, görev yapar'' ifadesini kullandı.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, şunları söyledi:

    "DÜNYANIN BAŞININ BELASI IŞİD İLE MÜCADELE EDİYORLAR"

    "Piknikte olduğunu kim söylüyor? Asker piknik yapar mı? Asker görev yapar, bizim askerimiz orada görev yapıyor. Dünyanın başının belası IŞİD ile mücadele yapıyor. Bu mücadeleyi Suriye'de, Irak'ta yapan sadece biz değiliz. Bütün ülkeler yapıyor. BM yapıyor, koalisyon güçleri yapıyor. Amerika, Rusya, bütün 60 küsur ülkeden orada mücadele eden var. Irak ile ne fiziki ne gönül bağı olan, olmayan bir çok ülkenin orada uzmanı var, askeri var, bu mücadeleyi insanlık adına sürdürüyor.

    "BAĞDAT'IN AÇIKLAMALARI TEHLİKELİ VE KIŞKIRTICI"

    Dolayısıyla Bağdat'ın bu ve buna benzer açıklamalarını fevkalade tehlikeli ve kışkırtıcı buluyorum. Bugün gitmiş değil askerimiz oraya, uzun zamandır oradadır."

    FETÖ'DEN HAKKINDA İŞLEM YAPILANLARIN İTİRAZLARI

    "İşlem yapılanların sayısından fazla başvuru var. 'Ne olur, ne olmaz, bana da işlem yapılır' diye tedbirli davranıp önceden başvuranlar da var. Ne yaptıklarını bilmiyorum ama doğru bir iş yapmadıklarından eminim. Maalesef FETÖ burada da bir yanıltma hareketine girmiş durumda. Ama millete sözümüz bu itirazları çok titiz, kılı kırk yararak değerlendireceğiz. 70 binin üzerinde itiraz var. Bunlar belirli bir zaman alacak. Mekanizması kuruldu, bakanlıklarda değerlendirme heyetleriyle bu kararları veren heyetler değiştirildi. Olur ya başka bir gözün bakmasında fayda var."

    "ANAMUHALEFET PARTİSİ BAŞKANI 15 TEMMUZ'U BIRAKTI"

    "Şimdi ne yazık ki ana muhalefet partisi başkanı 15 Temmuz'u bıraktı, sanki 15 Temmuz olmamış, millet mağdur olmamış, şehitler olmamış, gazilerimiz yaralanmamış, bedel ödememiş, bir mağdur edebiyatıdır gidiyor. Bırak kardeşim Milletin mağduriyeti mi önemli, yoksa darbecilerin mağduriyeti mi önemli? Bir şeye karar vermeniz lazım. Hiç kimse çağın vebası bu terör örgütünün yaptıklarını sulandırmaya kalkmasın. Bunlar sadece Türkiye'nin değil dünyanın başına beladır. Bunlara öyle veya böyle destek anlamına gelecek her türlü faaliyet, her türlü açıklama bu millete zulümdür, bu millete yapılacak en büyük haksızlıktır."
    Anahtar Kelimeler: Binali Yıldırım, Asker Piknik

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