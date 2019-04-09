Başkan Cemil Tugay, Zübeyde Anne'nin kabrinde

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Büyük Önder Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım'ın huzuruna çıktı.

Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na çelenk bırakan ve ardından Kaymakam Ali Rıza Çalışır'ı ziyaret eden Tugay, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yerel seçimlerde Karşıyaka Belediye Başkanı seçilen ve dün mazbatasını alarak görevine başlayan Dr. Cemil Tugay, ilk ziyaretini Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na yaptı. Karşıyaka Belediye Meclisi üyelerinin de katıldığı törende, Zübeyde Ana'nın kabrine çelenk koyan Tugay, "Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini emanet ettiği bu topraklarda yarınlarımıza sahip çıkacağız" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajları

Başkan Tugay, daha sonra meclis üyeleriyle birlikte Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır'ı ziyaret etti. Çalışır, "Biz büyük bir aileyiz ve ailemiz sizlerle daha da zenginleşti. Başarılar diliyorum. Burası devlet kapısı. Bu kapı sizlere 24 saat açık olacak" dedi. Çalışır'a meclis üyelerini tanıtan Tugay, "Bizler için de aynen söylediğiniz gibi olacak. Kapımız sizlere her zaman açık" diye konuştu.