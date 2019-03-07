Başkan Selvitopu, kadınların gününü kutladı

Karabağlar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadınlara yönelik etkinlik düzenledi. Kadınların coşkusuna ortak olan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu karanfil dağıtarak, kadınlarla beraber halay çekti.

Karabağlar Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü unutmayarak, kadınlar için etkinlik düzenledi. Uzundere Rekreasyon Alanı Türkan Şoray Nikâh Salonu'nda düzenlenen etkinlikte semt merkezi kadınlarıyla bir araya gelen Selvitopu'na yoğun ilgi gösterildi. Sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Selvitopu, salonu dolduran kadınların, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı, onlara karanfil dağıttı.

Semt merkezlerinde buluşalım

Başkan Selvitopu, kadınların etkinliğe gösterdiği ilgi için teşekkür ederek, kadınların elleri öpülesi insanlar olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

Karabağlar Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem temel görevlerimiz Karabağlar'daki tüm kadınları semt merkezlerinde buluşturmak olacak. Semt merkezlerini, Karabağlar'ın 58 mahallesine de yaymak istiyoruz. Amacımız sizlerin yanında olmak, sizlerin yaşamınıza destek olmak, yaşamlarınızı kolaylaştırmak. Yaşamın devam edebilmesi için kadınlarımız gerektiğinde hayatlarını ortaya koyuyorlar. Bu anlamlı günün anısına bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum.