Batur, Narlıdere'ye veda etti

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, 31 mart yerel seçimleri öncesinde son meclis toplantısını, Narlıdere Belediye Meclis salonunda gerçekleştirdi

Batur, Narlıdere'ye veda etti
03 Mart 2019 Pazar 11:58

Meclis toplantısı sırasında bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Abdül Batur, "Narlıdere'nin bugünkü modern ve tercih edilen bir ilçe olmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Narlıdere Atatürk Kültür merkezi Meclis salonunda gerçekleştirilen son meclis toplantısında duygusal anlar yaşandı. Narlıdere'ye hizmet veren meclis üyelerinin katıldığı son meclis te bir Başkan Batur "Arkadaşlığımız baki, yine görüşeceğiz" dedi.
Batur "2014 - 2019 dönemi meclis üyelerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimi bu son meclisimizde tüm meclis üyelerimize Narlıderemize verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. AK Parti grubundaki arkadaşlarımızda, son derece uyumlu ve kendilerine yakışan bir şekilde partilerini temsil etti. Bize bakış açıları ve çalışmaları yaptıkları katkılardan dolayı AK Parti gurubundaki meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Narlıdere eğer bugün örnek gösteriliyorsa, en çok tercih edilen ilçe olmuşsa, bu neticede hepimizin emeği var. Tüm bu güzel çalışmaların hayat bulmasında uyum içinde vatandaşlarımızın taleplerini, isteklerini hayata geçirmek için mücadele eden meclis üyelerimiz ve bürokrat arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Etiketler; #abdül batur #narlıdere #narlıdere atatürk kültür merkezi #ak parti
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