Baydemir: Bu komisyon darbeyi saklama komisyonudur

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, TBMM Grup Toplantısında konuştu. Baydemir, "Bu komisyon gerçekleri, darbeyi saklama, AKP'yi aklama komisyonudur. Bu rapor darbeyi saklama, AKP'yi aklama raporudur. Biz bundan dolayı bu rapora meşruiyet vermemek için komisyon üyelerimizi bir müddet sonra bu komisyondan çekmek suretiyle suça da ortak olmadık" diye konuştu

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın beyanına başvurmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Bu nasıl bir darbe araştırma komisyonudur. Bu nasıl bir darbeyi ve hakikati açığa çıkarma çabasıdır. AKP ve Erdoğan'ın başından beri bu darbeyi bütün gerçekliğiyle ve çıplaklığıyla açığa çıkarma gibi bir niyetleri yoktu. Çünkü, karanlıkta kalması gereken noktalar, kara delikler vardı. Ne zaman ki o karanlıklara ışık tutulmaya başlandı o zaman komisyonun faaliyetlerinin noktalanması gerektiğine karar verildi. Tamı tamına 661 sayfadan oluşan bu raporun içerisine baktığımızda hemen hemen her şey var ama olması gereken hiçbir şey yok. Bu komisyon gerçekleri, darbeyi saklama, AKP'yi aklama komisyonudur. Bu rapor darbeyi saklama, AKP'yi aklama raporudur. Biz bundan dolayı bu rapora meşruiyet vermemek için komisyon üyelerimizi bir müddet sonra bu komisyondan çekmek suretiyle suça da ortak olmadık. Bu rapor içerisinde ölmüş hakkın rahmetine kavuşmuş Bülent Ecevit'in ismini yerleştireceksiniz ama 'ne istedinizde vermedik' diyenin ismini geçirmeyeceksiniz. Kusura bakmasınlar, bu devlet içerisine çöreklenmiş olan yapıyla 12 yıl boyuncaki ortaklığınız, aynı yatakta kalışınızın ısısını bu rapor soğutmaya yetmedi, yetmeyecektir." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cizre ve Yüksekova'nın il, Şırnak ve Hakkari'nin de ilçe yapılmasına ilişkin açıklamalarını anımsatan Baydemir, "Sen bir ilin ilçeye dönüştürülmesi yetkisini kendinde göremezsin. Bak bakalım Hakkari, Şırnak halkı ne diyor. Şırnak, Hakkari halkı ne derse başımız, gözümüz üzerine kabulümüzdür." ifadesini kullandı.