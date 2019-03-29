Bayındır'da miting gibi yürüyüş

Bayındır Belediye Başkanı ve Millet ittifakı adayı Dr. Ufuk Sesli, Sadıkpaşa mitinginde binlerce kişiyle buluştu.

Bayındır, Millet ittifakı adayı Dr. Ufuk Sesli Sadıkpaşa mitinginde binlerce hemşehrisiyle buluştu. Düzenlenen mitinge CHP İzmir Milletvekilleri Selin Sayek Böke, Sevda Erdan Kılıç ve İYİ parti Milletvekili Aytun Çıray katıldı.

Millet kazanacak

Bayındır Belediye Başkanı ve Millet İttifakı ortak adayı olan Başkan Ufuk Sesli alanı dolduran hemşehrilerine daha iyiye ulaşmak adına beş yıldır hizmet veriyoruz. Şeffaf ve adil bir anlayışla bu beş yılı yürüttük. Seçim sürecinde yürütülen kampanyanın karşılığını ise 31 Mart akşamı Millet alacak dedi ve sözlerine şöyle son verdi: "Sayın vekillerimize bizleri burada yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlüyüz. İnandığımız Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Gözlerinizden bunu görebiliyorum. Sizler çoktan baharı getirmişiz. Yolumuz açık olsun."