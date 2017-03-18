Baykal: Bana terörist diyenin alnını karışlarım

Zeynep Kaya/Kübra Topal- Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili - Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal , referandum çalışmaları kapsamında İzmir'e geldi. CHP eski Genel Başkanı Baykal , Fuar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde saat 12.30'da 'hayır' toplantısında İzmirlilere seslendi.



Partizanlık peşinde değiliz



200 hakimin işine son verildi



Bana terörist diyenin alnını karışlarım

Bu yetkiyi hiçbir Allah'ın kuluna vermeyeceğiz



Bu Türkiye'nin küme düşmesi anlamına gelen bir anayasadır

Baykal, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Selin Sayek Böke, İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, il örgütü milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda önemli mesajlara yer verdi.Dünya siyasetinde çok önemli bir olayın gerçekleştiği gün olan 18 Mart hakkında konuşan Baykal, "Çanakkale harekatı sadece Türkiye açısından değil, dünya coğrafyası bakımından tarihsel sonuç doğurmuştur. Nerdeyse Çanakkale Zaferi'yle Mustafa Kemal'in bu işin içinde olmadığını söylüyorlar. Çanakkale Savaşı sırasında karşımızda İngiltere vardı. İngiltere'nin yönetiminde Churchill var. Çanakkale Savaşı kahramanı kimdir, gidin ona sorun. Churchill, 'En büyük talihsizliğimiz, karşımızda Mustafa Kemal'in olmasıdır' dedi. Bu gerçeği ne yazık ki Türkiye'nin içinde fark etmeyenler fark etse de kabul etmek istemeyenler halen varlığını sürdürüyor. Bunları söylemek bizim görevimiz, boynumuzun borcu. 18 Mart'ın 102. yılında biraradayız. Ama 18 Mart'ı anmak için değil, oradaki yanlışları söylemek için değil, Türkiye'deki tuzakları, bize yönelik tehditleri anmak için burdayız " diyerek konuştu.Referanduma 'hayır' çalışmaları kapsamında İzmir'e gelen Deniz Baykal, "Alışılmış bir siyasi parti toplantısı yapmıyoruz. Bu bir siyasi parti toplantısı değil. Dün Karadeniz'deydim. Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da da aynı manzara vardı. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunu yaptığı katkıdan dolayı Halk Parti'liyim. Sadece bundan dolayı değil, Türkiye'nin bu durumdan kurtulacağına inandığım için ve yarınki Türkiye için Halk Parti'liyim. Fakat ben bugün buraya partili olarak değil, Türkiye'nin bir vatandaşı olarak çıkıyorum" dedi.CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, "Dün akşam 200 tane hakimin işine son verildi. Daha sonra işine son verilen hakimlere rağmen ek olarak dün gece 200 hakimin işine son verildi. 13 bin kadar hakimimiz var, dört bin seksen sekiz kişinin işine son verildi. İki tane soru var tabi, nasıl olur da bir yargı sistemi bu boyutta, bu cesarette ilk yanlışa emanet edilebiliyor. 'Yok mu bunun bir sorumlusu, bu nasıl olabilir, kim yaptı bunu böyle?' sorusu sorulması gereken bir soru değil mi? Diğer bir soru, ' Sen bunu böyle yapıyorsun da gerçekten bunlarda haklı mısın? Bunların işine yanlışlıkla, haksız yere, masum olduğu için mi yapıyorsun? Tamamen ilahi takdirle, işlem uygulanan bu insanlarla ilğili haksızlık, yanlışlık yapılmış olamaz mı?" dedi.16 Nisan'da oyunun 'hayır' olacağını ifade eden Baykal, "Oyumu Hayır olarak kullanacağım. Ve ben hayır dediğim için bana terörist diyen olursa, onun alnını karışlarım. Gün bugündür, Türk bayrağı altında toplanmanın günü bugündür. Millet, meclisten üstündür. 16 Nisan'da millet değil, meclis bu kararı alacak" dedi.Baykal, "Türkiye 80 milyon...600 yıllık imparatorlukla yaşayan ve savaşını veren bu insanlara 'Ver elindeki egemenliği, ben idare edeceğim' diyor. Sen kim oluyorsun? Bu yetkiyi hiçbir Allah'ın kuluna vermeyi kabul edemeyiz. Bu kadar teslimiyet mümkün değildir. Karışmayın, ben harcayacağımı harcayayım. Suç varsa mahkemeye gidin. Mahkeme, denetim mekanizması değildir. İşlenen suçun gereğini yapar. 600 kişilik meclisten 400 kişi evet bu suçludur, mahkemeyi açalım diyecek. O zaman bu konu gündeme gelebilecek. Hangi meclis alacak bu kararı? Cumhurbaşkanı'nın partisinin iktidar olduğu meclis!" diyerek konuştu.Antalya milletvekili Deniz Baykal, "1983 Anayasası 17 defa değişti. Şimdi 18. bir tasarı geldi önümüze. Baktık gelen yasa, dünyanın 200 ülkesinin hiçbirinde yok. Anayasa kitaplarına baktık, böyle bir kitap yok. Başkanlık sistemi Amerika'da başarılı işliyor. Oradaki mi diye baktık, hiç alakası yok. Tarihimizde yeri var mı, yok. Böyle devlet düzeni olur mu? Hukuk kimsenin keyfine bırakılmaz. Mecliste her inanç ve etnik kökenden insanın olduğu tek organ meclis. Yüzde yüz milli irade o işte. Başkanlık sisteminde milletin cebinden çıkan paranın nereye harcanacağına meclis değil başkan karar verecek. Bu Türkiye'nin küme düşmesi anlamına gelecek" dedi.