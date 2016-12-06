Baykal'dan Kılıçdaroğlu'nun o tavrına eleştiri geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’dan eleştiri geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana'da yaptığı mitingde FETÖ nedeniyle tutuklu bulunan Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın isimlerini okuyarak alkışlatması parti içinde de tepkilere neden oldu.



Dün akşam CNN Türk'teki bir programa katılan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu'nun saydığı bu isimlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Baykal şunları söyledi: “Ergenekon davasının bavulla getirilmiş uydurma delillerini sahiplenip ballandırarak herkesin inanmasını sağlayan, bunu, hiçbir inandırıcı delil olmadan bizzat kamuoyuna aktararak büyük bir komplonun aktif unsuru olarak görev yapmış olanların ödüllendirilmesini, topluma saygıdeğer bir hedef olarak gösterilerek alkışlanmasının sağlamasını haklı bulmak mümkün değil.”



Kılıçdaroğlu'nun bu isimleri demokrasi, basın özgürlüğü, tutuksuz yargılama konusundaki duyarlılığı nedeniyle kullandığını belirten Baykal, 'Keşke olmasaydı, izin verilmeseydi' şeklinde konuştu.



Yaşanan olayın bir yol kazası olduğunu belirten Baykal, böyle durumların başlarına çok iş açtığını söyleyerek şunları ifade etti: “Böyle yol kazaları bizim başımıza çok iş açıyor. Bizim inandırıcılığımızı, güvenirliğimizi, tutarlılığımızı böyle kazalardan sonra tekrar inşa etmek için çok çaba sarfetmemiz gerekiyor. O çabaya rağmen de birşey eksik kalıyor. Bu ciddi bir sorundur, bu partinin önündeki bir konudur. Bunu hep beraber değerlendirmeliyiz.”



NE OLMUŞTU?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da yaptığı 'Ülkemizi Böldürmeyeceğiz' mitinginde kalabalığa tutuklu gazeteci ve yazarların isimlerini okuyarak 'Burda' dedirtmişti. Kılıçdaroğlu'nun saydığı isimlerin arasında Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan, Kadri Gürsel, Mehmet Altan ve Ahmet Altan da vardı.