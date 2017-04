Baykal: Eyalet kurma yetkisini Cumhurbaşkanı'na vermişler

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal , referandum çalışması kapsamında dün Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde halka seslendi. Referanduma katılımın tam olmasını isteyen Baykal, "Referanduma katılmayana kız vermeyin" dedi.



"ANAYASALAR, MEDENİYET TERCİHİDİR"



"TSK PERİŞAN EDİLDİ"



"EYALET KURMA YETKİSİNİ ALDIN GİZLİCE"

Deniz Baykal, referandum çalışması kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitigte konuştu. Kalabalığı gören Baykal, katılımdan son derece memnun olduğunu belirtti. Burada toplananlara seslenen, referandum sürecinde yaşananlara değinen Deniz Baykal, "Kaymakam, rektör, savcı çıkıyor, 'Evet diyeceğim' diyor. Ya sen savcısın, başına ' hayır ' diyen birisi gelse ne olacak? Bu ne biçim iş?" dedi.Anayasaların ülkelerin medeniyet tercihi olduğunu belirten Baykal, "Şimdi arkadaşlar bu anayasa, adaletin işlemediği, fiili durum anayasası olarak ortaya çıkacak. Hukukun işlemediği, adaletin işlemediği, demokrasinin işlemediği bu fiili durumu anayasallaştıracak bu anayasayla. Anayasalar aslında her ülkenin bir medeniyet tercihidir. Sadece bir 'Kim yönetecek' sorusunun tercihi değildir. Kim yöneteceğe elbette cevap, alfabenin 'A'sı millet yönetecek diye başlayacaksın. Burada başlamıyoruz. Millet yönetmiyor. Eskiden öyleydi. O dört anayasa da öyleydi. 17 değişiklikte öyleydi. Burada değil. Bu yanlış" diye konuştu.Konuşmasında, geçmişte açılan davalarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en iyi yetişmiş personeline acılar yaşatıldığını vurgulayan Baykal, 'Ergenekon' ve 'Balyoz' davalarını hatırlattı. Baykal, "En nitelikli, en iyi yetişmiş, en güçlü komutanlarımızın her birisine büyük acılar yaşattı. İçlerinde kendisini vuranlar çıktı, 'Ben bu zilleti yaşayamam' diyerek. Bu faciaları yaşatmışsın arkadaş, şimdi diyor ki 'Bana oy verin, ben tek başıma ne meclis, ne millet, ne basın, ne şikayet, ne muhalefet hiçbir şey istemiyorum. Bırakın ben yöneteyim sizi' diyor. Hayır, hayır, hayır" dedi.Gizlice kanunların çıkarıldığını ileri süren Deniz Baykal, "Eyalet kurma yetkisi Meclis'tedir. Şimdi bu kanun gizlice, gizlice diyorum çünkü açıkça söylemiyorlar. Bir torba anayasa maddesi var. 16'ncı madde, onun içine yerleştirmişler. Eyalet kurma imkanını sağlayan yetkiyi Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde vermişler. Ya senin böyle bir niyetin yoksa niye alıyorsun. Bırak mecliste kalıversin o yetki. Eyalet kurma yetkisini aldın gizlice. İnşallah 16 Nisan'da muhteşem bir hayır çıkacak ve Türkiye'nin önünde büyük bir ufuk açacak. Türkiye uzaydaki yanlış yörüngeye sürüklenmiş bir konumdan çıkacak, hak ettiği yörüngeye yerleşecek. Zirveye doğru çıkmaya devam edecek. Bizim Cumhuriyetimizin temelleriyle oynamayın arkadaş, her şeyiyle oynayın ama onunla oynamayın. Ülkemize bağımsızlığı, özgürlüğü getiren, şehitlerimizin kanları, gazilerimizin duaları, hizmetleri orada dururken, ben tarihime, Cumhuriyetime, Mustafa Kemal'e ihanet edemem diyeceksiniz. Bu anayasa oylamasına herkes katılmalı. Nasıl askere gitmeyene kız verilmiyorsa bu görevi yerine getirmeyene de kız vermeyin" dedi.Deniz Baykal ve beraberindekiler daha sonra meydanı dolduran vatandaşlara karanfil attı. Miting sonrası Edremit Belediyesi'ne geçen Deniz Baykal'a burada zeytin çayı ikram edildi. Deniz Baykal daha sonra Bursa'da katılacağı miting için Edremit'ten ayrıldı.