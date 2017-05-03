Baykal'ın o sözlerine Erdoğan'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 11.20'de Rusya'nın Soçi kentine hareket etti. Erdoğan uçağına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer uğurladı.



Erdoğan'ın beraberinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Rusya'ya gitti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Soçi'ye günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.



Ziyaret çerçevesinde yapılacak üst düzey görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.



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