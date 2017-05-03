Baykal'ın o sözlerine Erdoğan'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer uğurladı.
Erdoğan'ın beraberinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Rusya'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Soçi'ye günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyaret çerçevesinde yapılacak üst düzey görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Deniz Baykal'ın Abdullah Gül'ün yüzde 49'un adayı olacağı yönündeki açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, "Onu değerlendirmeyi gereksiz buluyorum. Bu tamamen bir virüs hareketidir, bir fitne hareketidir. Sayın Baykal bu işleri oynamayı bıraksın da kendi başının çaresine baksın." şeklinde konuştu.
Baykal'ın açıklamasına yanıt
Kılıçdaroğlu siyasi tarihi okusun
Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı konuşmayla ilgili de konuşan Erdoğan, "Kendisine bir tavsiyem var. Siyasi tarihi okusun, öğrensin. Ama hepsinden öte kendi partisinin siyasi tarihini öğrenmesi lazım. Kendi partisinin siyasi tarihini öğrenirse, hele hele dün yaptığı konuşmayla zaten kimlerin temsilcisi olduğunu da çok açık net ortaya koydu. 'Aykırı sese tahammülüm yok, gereğini yaparım' dedi. Aykırı sesler her zaman her yerde olacaktır. Asıl olan ona tahammül edebilmektir." dedi.
AK Parti Genel Başkanı olacak mı?
Dün AK Parti'ye üye olan Erdoğan, genel başkan olup olmayacağı sorularına da "Eğer böyle bir görev şahsıma tevdi edilirse, genel kurulumuz tarafından tevdi edilmesi halinde, tabii ki yeniden birimleri ele alıp değerlendirme, ama hepsi bunların çok ciddi istişareler neticesinde olacaktır. Bu istişareler neticesinde ülkenin genel profilini değerlendirmek suretiyle, yani belli bir bölgenin temsil edildiği değil, 81 vilayetin adeta temsilini gördüğü bir yapının oluşması her zaman benim şiarım olmuştur. Yine aynı şekilde böyle bir adımı, inanıyorum ki, bu istişareler neticesinde tablo içerisinde görmek mümkün olacaktır." yanıtını verdi.
Kabine değişecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı 5.5 saatlik toplantı ve kabine değişikliği sorusuna, "O kadar sürdü mü ya? Şu anda hükümetin gündeminde böyle bir şey yok. Böyle bir teklifle de sayın başbakan bana gelmiş değil. Bir araya gelişimiz ve bununla birlikte de özellikle devlette atılan bazı adımlar var. Bu adımlarla ilgili beraber görüşmemizi gerektiren bazı konular vardı. Bunları görüşme fırsatı bulduk." şeklinde yanıt verdi.