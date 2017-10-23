Baykal'ın son durumunu Akşener açıkladı

Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Deniz Baykal'ı ziyaret eden Meral Akşener, "İyimser bir ruh hali ile ayrılıyorum. İnşallah en kısa sürede aramıza döner diye umut ediyorum" dedi

MHP'den ihraç edilen ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Meral Akşener, İbn-i Sina Hastanesi'nde 8 gündür tedavi altında bulunan CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte açıklama yapan Meral Akşener, "Değerli siyaset adamı, hepimiz için duayen olan Sayın Baykal'ın rahatsızlığının iyiye doğru gitmiş olduğunu öğrendik. Ailesi ve siyasetteki yol arkadaşları ile görüştük. İyimser bir ruh hali ile ayrılıyorum. İnşallah en kısa sürede aramıza döner diye umut ediyorum. Dualarımız kendisiyle beraber" dedi. Özgür Özel ise her geçen gün daya iyi haber aldıklarını belirterek, "Dua etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.



"REKABETTE HEP FAYDA VARDIR"



Akşener, kuracakları yeni parti ile ilgili soruya ise, Çok iyi gidiyor. İşte kurucular kurulumuz tamamlandı. Program ve tüzüğümüz tamamladı. Kurucular kurulunda yer alacak olan arkadaşlara hem tüzüğümüz hem programımız gönderiliyor. Türkiye'de yeni bir siyasi parti doğmuş olacak. Milletin kurduğu bir parti bu. Çok fazla talep olmuştu, bazı arkadaşlarımıza daha sonraki görevlerde kadrolarda yer vermek üzere imkan bulamadık ama 200 civarında kurucular kurulunun olduğu bir siyasi parti doğuyor. Hayırlı olur inşallah, rekabette hep fayda vardır. Bugünden itibaren görüyorsunuz ki dil, tavırlar, davranışlar değişti. Dolayısıyla daha da Türkiye'nin partimizden sonra yöneticilerinin, güçlülerin dilinin yumuşacağını göreceksiniz" diye cevap verdi.



"TRANSFER YAPIPTA GRUP KURMA HEDEFİMİZ YOK"



Bir gazetecinin, CHP Milletvekili Aytun Çıray'ın partisinden istifa ederek kurulacak olan partiye transfer olacağına ilişkin iddiaları hatırlatması üzerine Akşner, şöyle cevap verdi. "Kendisine soracaksınız, ben bir şey diyemem. Ama şöyle bir hedefimiz yok bizim. Ne AK Parti'den, ne CHP'den ne de MHP'den parantez içerisinde 'transfer' yapıp da bir grup kurma hedefimiz yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığı kurulumuz kurulduktan sonra karar verecek. Arkadaşlarımız benim olmamı söylüyorlar, öyle bir durum söz konusu olduğunda başından ilan ediyorum, 100 bin imzayla yola çıkmayı düşünüyorum. O noktada bir kararımız var. Şayet bu aday ben olacaksam, dolayısıyla bugün grup kurarsanız 30'a çıkar yarın bir gün ne çıkar.O nedenle diğer siyasi partilerle geçmişte olduğu gibi transfer manasında bir çalışmamız yok. Ama şunu söyleyeyim. Bizimle yürümek isteyen her siyasi görüşten arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açık. O da başka bir şey."

