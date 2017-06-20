Baykal: Zorlamalara başvurulursa yürüyecek milyonlar var

CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'un başlattığı Adalet Yürüyüşü hakkında konuştu

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “Başarılı yürüyüş gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar bir sorun yaşanmadı. O yürüyüşün içinde yer almamış ama amacını, şikayeti paylaşan Türkiye'de milyonlarca insan var. Ben de o insanlardan birisiyim. İktidara tavsiyem, bizi de yürümek zorunda kalacağımız zorlamalardan uzak kalmasıdır. Henüz yürümeyen ama yeni zorlamalara başvurulacak olursa kesinlikle yürüyecek olan milyonlarca insan vardır" dedi.