Baykal'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreç kritik!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde süren tedavisine ilişkin, "Kendisiyle az önce görüştüm, bilinci yerinde. Sohbet ettik, kendisi de konuşuyor. Ama önümüzdeki sürecin kritik olduğu söyleniyor. Önümüzdeki süreç için de umarız hiçbir engelle karşılaşmadan kısa süre içinde sağlığına kavuşur ve tekrar görevinin başına dönmüş olur." dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı 30 dakika süren ziyaretinin ardından hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Şoförüne sabaha karşı 05.19'da telefonla ulaşan Baykal'ın önce bir özel hastaneye, ardından da İbni Sina Hastanesine geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, kendisine hastanede hemen müdahale edildiğini kaydetti.



Olağanüstü bir çaba harcayarak Baykal'ı sağlıklı bir yapıya kavuşturan hastanedeki hekimlere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:



"Kendisiyle az önce görüştüm, bilinci yerinde. Sohbet ettik, kendisi de konuşuyor. Ama önümüzdeki sürecin kritik olduğu söyleniyor. Önümüzdeki süreç için de umarız hiçbir engelle karşılaşmadan kısa süre içinde sağlığına kavuşur ve tekrar görevinin başına dönmüş olur. Hiçbir vatandaşım merak etmesin, Deniz Bey sağlıklı, konuşuyor. Sol ayağında ve kolunda bazı tıbbi açıdan sorun olduğu söylenmekle birlikte, hekimler uyardığı zaman sol ayağını, elini oynatıyor. Dolayısıyla o da zaman içinde aşılmış olacak."



Başbakan Binali Yıldırım'ın sabah kendisini arayarak Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi alıp, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Baykal'ın ailesinin de büyük bir heyecanla sonucu beklediğini, sağlık açısından sorunun büyük ölçüde aşılmış olmasının onları da mutlu ettiğini söyledi.



"Olcay Baykal da geldi"