Bayraklı'da dev yürüyüş

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Onur Mahallesi’nde dev bir yürüyüş gerçekleştirdi. Şirin Cami önünden başlayan ve yaklaşık 2 kilometre süren yürüyüşe bini aşkın vatandaş eşlik ederken, CHP ve Türk Bayrakları ile sokaklar adeta gelincik tarlasına döndü. Kalabalık ve yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman yürümekte zorlanan Tunç Soyer “Bu nasıl güzel bir coşku! Harikasın Bayraklı... Sizlerle olmak büyük bir onur, gurur duydum” dedi.

Yaklaşık 2 kilometre süren yürüyüşün sonunda kurulan platformdan Bayraklılı vatandaşlara seslenen Tunç Soyer küçücük bir ilçe olan Seferihisar’dan dünya markası yarattıklarını, şimdi de dünyanın gıpta ile bakacağı bir İzmir yaratacaklarını söyledi. Bayraklı için de vatandaşlara kentsel dönüşüm müjdesi veren Soyer “Sizi müteahhide çırak çıkarmayacak, müteahhide teslim etmeyecek ve hakkınızı koruyacak bir kentsel dönüşümü hayata geçireceğiz. Bayraklı’nın mahallelerinde yapacağımız dönüşümde, halkımızı müteahhide yem etmeyeceğiz. Kentsel dönüşümü elele birlikte yapacağız. Belediye Ana sizin elinizden tutacak. Bizim bir devlet babamız vardır zaman zaman sertleşir, kızar. Ama belediyecilikte İzmir’den yeni bir dönem başlayacak. “Belediye Ana” dönemi başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Belediye Ana” olacak. Çocuklarını 'Sen üveysin, özsün' diye ayırmayacak. Ana gibi hepinizi kucaklayacak, bağrına basacak. Analık yapacak bu belediye, analık” dedi.

Şahane bir pankart

Soyer, konuşması sırasında CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Öğretmen Serdar Sandal için açılan “Sevgili Öğretmenim, bizim gemiciklerimiz olmasa da biz bu denizleri Sandalla da geçeriz” yazılı parkartı okudu. “Şahane bir pankart yapmışlar. O denizleri yara yara geçeceğiz sevgili kardeşim” diyen Soyer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Serdar Sandal kardeşim gerçekten pırlanta gibi bir adam. Harbi söylüyorum, Bayraklılılar çok şanslısınız. Çünkü pırlanta gibi bir yüreği var. İnanılmaz aşkla, şevkle çalışmak istiyor. Göreceksiniz biz onunla el ele o kadar güzel işler yapacağız ki, başka bir İzmir başka bir Bayraklı olacak”.

Kaptanımız Tunç Soyer

Serdar Sandal da “Bir haftamız kaldı. Bu hafta içinde de 7 gün 24 saat çalışıp karşımızdaki siyasi bloğu yüzde 30’un da altına düşürüp rahat bir nefes alacağız. Bu bloğun yüzde 30’ların altına gerilemesi için çalmadık kapı bırakmayacağız. Bizim gemimizin kaptanı Tunç Soyer. Kentsel dönüşümden alt yapı sorunlarına kadar başvuracağımız tek isim Sayın Soyer olacak. Birlikte Bayraklı’yı dünya markası haline getireceğiz” dedi.

Onur Mahallesi’ndeki dev yürüyüşte ayrıca geçtiğimiz günlerde uğradıkları iki saldırıda yaralanan partililer Tunç Soyer ve Serdar Sandal ile bir araya geldi. Soyer, seçim çalışmaları yaparken yaralanan partililere “geçmiş olsun” dileğinde bulundu.