Beberoğlu tutuklandı, CHP Genel Kurul'u terk etti

CHP'li Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra CHP'li Özgür Özel Meclis Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Konuşma sonrası vekiller Genel Kurul'u terk etti

CHP'li Enis Berberoğlu yargılandığı MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada 25 yıl hapis cezası aldı. Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den tepkiler geldi.



Meclis Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu davanın savcısı da hakimi de müdahale edeni de aynı kişidir. Bu dava, saray rejiminin kendisine hayır diyenlere karşı yürüttüğü bir karardır. Alınan karar faşizmdir. CHP bu faşizmle tarihi boyunca ettiği mücadeleyi gösterecektir. Enis Berberoğlu de halkın seçtiği vekiller de bu saray rejimine hayır diyenler emin olsun, biz güçlüyüz, biz kazanacağız" dedi.



Özel'in konuşmasının ardından tüm CHP'li vekiller Genel Kurul'u terketti.





