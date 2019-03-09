Bedri Serter, 8 Mart'ta, kadın işçilerle beraber

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle kadın işçilerin yoğunlukta olduğu tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada kadın işçileri ziyaret etti. 8 Mart'ın tarihi ve çıkış olayına baktığınızda bir kutlama değil anma olduğunu ifade eden Serter, "Bu anlamlı günde kadın işçilerimizin yanında olmak istedim, her zaman da olacağım" dedi.

Kadınlara evde değil fabrikalarda, ticarette, ekonomide ihtiyacımız olduğunu ifade eden İzmir Milletvekili Serter, "Bu toplum güçlü kadınlarla ayağa kalkacak. Bugüne kadar var olma mücadelesi veren ve bu uğurda hayatlarını kaybedilen bütün emekçi kadınları saygıyla anıyor, bugünün emekçi kadınların her zaman yanında olacağımı söylemek istiyorum" dedi.

Kadın emeğiyle güçlü dünya

İzmir Milletvekili Bedri Serter, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nün emekçi kadınlara ithafken anılan bir gün olduğunu söyleyerek "8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York eyaletinde bir tekstil fabrikasında kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları talep etmek için başlattıkları greve polislerin de müdahaleleri sonucu fabrikada 129 kadın işçinin yanarak can vermesi sonrası 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmaya başlamıştır. Bu sebeple kutlamadan ziyade anma ve farkındalık günü olarak 8 Mart'ı değerlendirmemiz gerekiyor" hatırlatmasında bulundu.

Serter, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anma programı kapsamında çalışan işçilerinin % 70'inin kadın olduğu İya Tekstil'i ziyaret etti. İhsan ve Ahmet Özcan kardeşler tarafından kurulup yönetilen İya Tekstil'de kadın işçilerle sohbet eden Serter, "Türkiye'nin emek yoğun sektörlerinde çalışan kadınlara saygım sonsuz. Türkiye'nin her yerinde tarlada, fabrikada, evlerinde işçi olan kadın arkadaşlarıma bir erkek vekil olarak dayanışma duygularımı iletiyor, 8 Mart'larını kutluyorum" dedi.

Türkiye'nin gelecek vizyonu kadınlarda

Kadınların % 70 oranında temsili olan İya Tekstil'in yönetiminde ve karar alma mekanizmalarında yer alan ve kurucu Özcan kardeşlerin de kızları ve yeğenleri olan genç kadınlarla bir araya gelen Serter, "Türkiye'nin tekstil başta olmak üzere pek çok sektöründe kadınların varlığı, vizyonu ve emeği çok önemli. Dünyanın ve Türkiye'nin her alanda itici gücü kadınlar olmalı" dedi. Serter, ithalat ve ihracat alanında yeni bir vizyonu bize genç nesil kadınlarımız kazandıracağına işaret ederek "Genç kadınlara olan güvenim tam. Güçlü, özgüvenli genç kadın neslin varlığının Türkiye'nin kalkınması, ticareti ve ekonomisi için yegane umudu besliyor" diye konuştu.