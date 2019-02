Bedri Serter: Çadır manavcılığı göz boyama

Maliye ve Hazine Bakanı ile iktidar milletvekillerinin ekonomiye dair açıklamalarına Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden cevap veren CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, 'Rüya görüyorsunuz rüya ve işin kötüsü gördüğünüz rüyaya kendiniz de inanmıyorsunuz ve gerçekler ortada, söyleyecek yalan da kalmadı' dedi.

Burcu Şahin - Ekonominin çöküşte olduğunu, ülkenin son yılların en kötü günlerini yaşadığını ifade eden Milletvekili Bedri Serter, tank fabrikası dahil her şeyin satıldığını söyleyerek "Gözünüz hala vatandaşın cebinde" dedi. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni bir başarı hikayesi yazıyoruz" söylemine de cevap veren Serter, "Göz göre göre iflas bayrağını çektiniz, farkında değil misiniz? Esnaf kriz var diyor. Artık memlekette yarım karnabahar satılır halde, yatırımlar ve inşaatlar durmuş, büyük sermaye parasını yurtdışına çoktan götürmüş ve sizin milletvekiliniz çıkıyor burada dalga geçer gibi 'sistemi kilitleyen gerilim durumu' diye bize krizin lügat tarifini yapıyor. Evet, gerilim var. Onu da yaratan sizsiniz. Türkiye'nin her sektöründe tekeller yaratan, tezgah fiyatlarının artmasına bunca zamandır göz yuman sizsiniz.Bu mudur aldığınız tedbirler?Nerede serbest piyasa ekonomisi? Çadır manavcılığıyla halkın seçime kadar gözünü boyamaya çalışıyorsunuz. Yazıklar olsun" diye konuştu.

17 yıl sonunda Türkiye başını kaldıramıyor

Üretici Fiyat Endeksi'nin 2018'de yüzde 12, 2019'da yüzde 33 olduğuna dikkat çeken Bedri Serter, "İktidarınız, her söylem ve eylemiyle ülkeyi batırmaya devam ediyor" dedi. Halkın soğan-ekmek yiyemez durumda olduğunu belirten Serter, "Çiftçimiz mazot alamaz durumda, geçen sene bu aylarda 5 TL olan motorinin litresi bugün 6,5 TL seviyesinde. İnsanlar çocuklarına bir şey alamıyor. 17 yılda geldiğiniz durum bu. Yanlış politikalarınız her sektörü olduğu gibi inşaat sektörünü de yerle bir etti. İcralar satılık dairelerden geçilmiyor. Durum buyken 'Ekonomi 3.0'a hazırlanıyoruz' diyor Sayın Bakan. Değil 3.0'a 15.0'a da hazırlansanız elde var sıfır. Hala 'Türkiye'nin başını öne eğdirecek sıkıntısı yok' diyorsunuz. 17 yıl sonunda Türkiye başını kaldıramıyor sayenizde. Öyle şaşkın bir haldesiniz ki, kürsü ve mikrofonlardan halkın esas ihtiyaçlarından değil mermi fiyatlarından bahseder hale geldiniz. Vay halinize. Durum çok net, aylardır boğazına kadar krize batmış bu halkın gözünde bittiniz. Bir yandan Cumhurbaşkanı bir yandan Bakanlar 'Bu vahim tabloya çözüm bulduk' diye haykırıyor. Belediyelere kurdurduğunuz çadır manavlarıyla milleti kandıracağınızı, üstelik sanki savaştaymışız gibi milleti karneye bağlamayı çözüm zannediyorsunuz" dedi.

Halkı mutlu edeceğiz

Her rakamın çöküşü teyit ettiğine vurgu yapan Serter, son verilere göre 6 ayda 710 bin işçinin işsiz kaldığını, işsizlik sigortasına başvuranların sayısınınise 1 milyonu geçtiğini hatırlattı. "CHP'li belediyelerimiz 1970'li yıllarda İzmir'de, TANSAŞ diye bir belediye iştiraki kurarak halk belediyeciliğinin nasıl yapılacağını gösterdi" diyen Serter, "TANSAŞ'larda sadece biber domates değil bugün sizin sözünü ettiğiniz tüm ihtiyaç ürünlerini de en makul fiyatlarla ve sıfır karla halka sundular. Üstelik bunu seçime 5 kala değil seçim kazandıktan sonra yaptılar. CHP belediyeciliği tümüyle halkı mutlu eden belediyeciliktir. Halkın mutluluğu da çocuklarının karnının doymasından geçer. Halkımız çocuklarını doyurmak istiyor. Sizden seçim rüşveti istemiyor. Siz her şeyi oy alma derdine bağladınız. Yine yazıklar olsun" diye konuştu.

Ortaya koyulan ve sonuçlarını yaşadığımız tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin neferleri olarak halkı refah içinde yaşayacakları ferah ve huzurlu günleri getireceklerini söyleyen Serter, "Yıktığınız, sattığınız ve yok ettiğiniz her şeyi fazlasıyla halkımıza sunacağız. Üreten Türkiye'nin zengin insanları olacağız yeniden. 1919 ruhunu 2019'da tekrar canlandıracağız" dedi.