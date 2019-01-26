Bedri Serter'den Süleyman Soylu'ya yanıt

Kolluk kuvvetlerinin de oy kullanma hakkı olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt veren CHP Milletvekili Serter, "Elbette hakları var. Ancak ikametgâhları neredeyse orada oy kullanmalılar" dedi.

Foça’da askerlerin oy kullanması ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kolluk kuvvetlerinin de oy verme hakkı olduğu açıklamasına CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, “hakkaniyetli bir seçim olmalı” cevabını verdi.

Foça’da üç aylık eğitim sürecindeki askerlerin yerel seçimlerde oy kullanması konusunu gündeme getiren CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, bu durumun hakkaniyetli bir seçimle çeliştiğini söyledi. Askerlerin oy kullanarak üç ay kalacakları yerin kaderini beş yıl etkileyeceğini gündeme taşıyan Serter, askerlerin ikametgah adreslerinde oy kullanması için devletin gerekli izinleri sağlaması gerektiğini söyledi.

Oy verme hakkı kutsaldır

Oy kullanmanın vatandaşlık hakkı olduğunu ve kimsenin oy hakkının elinden alınmaması gerektiğini ifade eden Serter, taleplerinin hakkaniyetli bir seçim olduğunu vurguladı. Gündeme taşıdıkları konu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Jandarma Foça'daki eğitiminde de diğer yerlerdeki eğitiminde de kolluk kuvveti olduğu için anayasa, yasalar, kanunlar, ilkeler bunu böyle değerlendirdiği için anayasal olarak oy kullanma hakkına sahiptir. Kursiyerler daha sonra görev birliklerine döner” yorumuna cevap veren Bedri Serter, “Oy verme hakkı kutsaldır, biz kimsenin oy verme hakkının elinden alınmasını istemeyiz. Buradaki askerlerimiz, polislerimiz, güvenlik görevlilerimizin oy vermesini isteriz ama bunlar hakkaniyetli bir şekilde olmalı” dedi.

CHP destek verir

Üç aylık görev sürecinde oy kullanacak askerlerin bulundukları bölgenin kaderini beş yıl etkileyecek bir konumda olduğunu hatırlatan Bedri Serter, “Buradaki arkadaşlarımız kendi ikametgah adreslerinde oy kullanabilirler. Bu konuda devlet her türlü imkanı yaratmalı. Seçim zamanında askerlere izin verilmeli, gidemeyecek durumda olan varsa bizde maddi anlamda destek veririz. Oylarını kendi ikamet ettikleri adreslerinde kullanması için CHP olarak her türlü desteği vereceğimizi belirtmek isterim. Şunu da bilmeliyiz ki bu geçici görevde olan askerlerimiz de kendi yaşadıkları yerde, beş yıl görev alacak kişiyle ilgili oy vermek ve kendi yöneticilerini seçmek ister” diye konuştu.