Bedri Serter: İzmir'i görmeyeni İzmirli de görmeyecek

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Cumhurbaşkanı Kararıyla 2019 Yatırım Programında İstanbul ve Ankara metrolarına 4.3 milyon TL ayrılırken İzmir metrosu için sadece 30 bin TL ayrılmasını eleştirdi. Serter, "Bu, AKP’nin ve Zeybekci’nin İzmir’i gözden çıkarttığının kanıtıdır. Ne yaparsanız yapın İzmir gelişmeye, güzelleşmeye ve demokrasinin başkenti olmaya devam edecektir” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, 18 Şubat 2019 tarihinde 30690 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2019 Yatırım programının kabulü ve uygulanmasına dair kanun çerçevesinde İzmir metrosuna bu sene sadece 30 bin TL ayrılacak olmasını sert bir dille eleştirdi.

"Bugüne kadar çoğunlukla kendi imkanlarıyla veya ciddi bir kredibilite güven oranıyla Avrupa’dan edinilen kaynaklarla ve devletten neredeyse tek kuruş alınmadan İzmir metrosunun İzmirlilere hizmet vermesini sağlayan ve raylı sistemi 11 kilometreden 179 kilometreye ulaştıran sosyal demokrat anlayışla yönetilen İzmir Büyükşehir Belediyesidir" diyen İzmir Milletvekili Serter, "Devletin, İzmir’in metro çalışması için, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı bütçesi çerçevesinde Cumhurbaşkanının kararıyla sadece 30 bin TL ayırmasına şaşırmadım doğrusu. İstanbul ve Ankara’ya 4.3 milyar TL kaynak ayrılırken tam tabiriyle İzmir’e neredeyse tek kuruş göndermemek bu hükümete yakışır herhalde. İzmir’i görmemekte inat eden Cumhurbaşkanını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı bu seçimlerde İzmirlilerin de görmeyeceği açıktır. Benim bir uyarım var bu hükümete "İzmir’de Atatürk devrimlerini ve politikalarını yaşatan politikacılar, yerel yöneticiler var, hepsi de İzmir’in ağlarına takılmadan ördükleri demir ağlarla İzmir’in sokaklarından caddelerine, köylerinden merkezine kadar vatandaşlarına hizmet vermekle övünmüş kişilerdir. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanına uyarımız; aman dikkat edin, demir ağlarla ördüğümüz İzmir’in ağlarına kapılmayın, kurtulamazsınız!” dedi.

Kaybettiklerinin ilanı

Serter, “AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir’in hayat tarzıyla uğraşıp, rüyasında İzmir’den milli ana muhalefet yaratmaya çalışacağına uyansın da İzmir’i görsün bugün hâlâ İzmir’i görmeyen, Ankara’ya gösteremeyen Zeybekçi ve 2019 yatırım programında İzmir metrosuna 30 bin TL ayıran AKP, bugünden İzmir’i kaybettiklerini ilan etmektedir” diye konuştu.