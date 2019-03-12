Bedri Serter: Sağduyulu olmalıyız

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Menemen Belediye Başkan Adayı CHP'li Serdar Aksoy'un eşi Dilek Aksoy ve CHP Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü Elkatmış'ın uğradığı saldırı nedeniyle Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Serter, Millet İttifakı'na yönelik saldırıları kınadığını belirterek, sağduyu çağrısı yaptı, "Bu saldırılar bizi ve partimizi asla yıldırmayacak. Biz ne olursa olsun çizgimizi bozmayacağız. Sokakta, kürsüde ve alanlarda siyaset yapan tüm siyasetçilere, dillerini yumşatarak süreci olgun şekilde götürmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Bedri Serter, yakın geçmişte Bayraklı'da CHP seçim bürosuna yapılan silahlı saldırıyı hatırlatarak, "Serdar Aksoy'a, eşine ve saldırı anında orada olan tüm partili arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Son birkaç gündür Bayraklı'da ve ardından Menemen'de yaşanan bu saldırıların son derece can sıktığınıda belirtmek gerekir. Bu anlamda hem partililere hem de parti genel başkanlığı düzeyindeki siyasetçilere buradan bir mesajım olacak. Söylemlerimize dikkat edelim. Seçime 20 gün kaldı ve bu süreci en makul şekilde atlatmamız gerekir. Bizler siyaseti kavga ve dövüş için yapmıyoruz. Biz siyaseti, ekonomik kazanım ve topluma huzur getirmek için yapıyoruz. Bu kötü siyasi söylemlerin her siyasetçi açısından son bulmasını ve Türkiye'nin refahına yönelik konuşmalar ve çalışmalar yapılmasını yeğliyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin her rengini kucaklıyoruz

Türkiye'deki tüm adayların can güvenliğinin önemine dikkat çeken Serter, "Bizler de partili olarak desteğimizi esirgemeyeceğiz. Sokakta, kürsüde ve alanlarda siyaset yapan tüm siyasetçilere, dilleri yumşatarak süreci olgun şekilde götürmelerini tavsiye ediyorum. Herkese geçmiş olsun diyorum. Biz ötekileştirme politikasına karşıyız. Türkiye'yi 81 ili ve milyon rengi ile kucaklıyoruz. AKP'li, MHP'li İYİ Parti'li, CHP'lisi de dahil olmak üzere hangi partiden olursa olsun biz herkes için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güvenliği 2 katına çıkardık

Millet İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı CHP'li Serdar Aksoy, Serter'e ziyareti ve desteği için teşekkürlerini belirterek, "Eşime yapılan bu saldırının tesadüfi olmadığı çok açık. O gün orada bir aşağı mahallede AKP'nin faaliyeti vardı. Eşimin ve partili arkadaşlarımızın olayı yaşadığı yer ise bir üst mahallede. Biz bundan sonraki süreçte güvenliği 2 katına çıkartıyoruz. Bu olayın masumane bir olay olmadığını da vurgulamak gerekir" şeklinde konuştu.

CHP Menemen İlçe Başkanı Serdar Değirmenci ise Menemen seçim tarihinde böyle bir saldırının ilk kez gerçekleştiğini belirterek, "Bu olayı meydana getiren şahısların sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum. Uyuşturucu etkisinde olabilirler. Biz bu yapılanların cevabını 31 Mart'ta sandıkta vereceğiz. Emniyet, görevini yerine getiriyor ve adalete inanıyoruz. Seçimi bizim kazanacağımızı anladıkları için bu provakasyonları sürdürüyorlar ama biz sağduyulu kalmalıyız. Bunlara prim vermeyeceğiz" dedi.