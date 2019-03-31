Bedri Serter: Torunumun uğuru ile kazanacağız

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter, oyunu 40 günlük torunu Melisa Serter ile birlikte kullandı. Serter, İzmir Amerikan Koleji’ndeki 1173 nolu sandıkta oyunu eşi Huriye, Kızı İlayda, Oğlu Yağız, Gelini Ayşin ve 40 gün önce dünyaya gelen torunu Melisa Serter ile birlikte kullandı.

Milletvekili olarak ilk oyunu kullanan Serter, pusulalara mührünü bastıktan sonra 40 günlük torunu Melisa Serter’i kucağına alarak oyunu sandığa attı. Torununun yerel seçimlerde uğur getireceğine inandığını belirten Serter, “Torumun Melisa Serter’in uğuru ile partimizin yerel seçimlerde iktidar olacağına inanıyorum. Seçimin kazasız belasız geçmesini temenni ediyorum. Halkımızın bu seçimde en doğru kararı vereceğini düşünüyorum. Seçimlerin partime, millet ittifakına ve tüm 82 milyon vatandaşımıza hayırlı olmasını diliyorum. İzmir ve Türkiye için Mart'ın sonu bahar olacak” dedi.