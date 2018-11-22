Beko'dan İYİ Parti ve MHP'ye ittifak çağrısı

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir'de İYİ Parti ve MHP'ye ittifak çağrısı yaptı. Beko, 'Bizim dışımızda İYİ Parti ve MHP milliyetçi olduklarını iddia ediyor. O zaman gelin sandıklarda birleşelim. İzmir'i AK Parti'ye bırakırsan olmaz' diye konuştu

Süleyman Gülen- Yaklaşan yerel seçimler ve İZBAN grevi üzerine konuşan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir'de AK Parti'nin bir şansı olmadığını ve İzmirlilerin AK Parti'ye oy vermeye korkacaklarını belirtti.

31 Mart seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu CHP'nin en güçlü adayıydı. Şimdilerde birçok adayın başvuru yaptığı Büyükşehir için AK Parti de atağa geçmiş durumda. İzmir'deki duruma yönelik gazetemize açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmirlilerin rahatına düşkün olduklarını ve AK Parti'ye oy vermeye korkacaklarını söyledi. Beko "Ben Ankara'da yıllarca kaldım. Nefes aldığım sayılı kentler var, onlarda da CHP'li belediyeler var. Rahat rahat dolaşıyorsun. İstediğini yiyip içiyorsun. İzmir'de kimse kimseye karışmıyor. Burada kimse kimseyi öldürmüyor, suç oranı az. Ancak diğerleri birbirlerini daha çok öldürüyor. Diğer taraftan insanları sen Alevisin, ben sünniyim diyerek ayrıştırarak insanları birbirlerine düşman ediyorlar, onların işi daha zor aslında. AK Parti, İzmir'i alamaz. İzmirliler AK Parti'ye oy vermekten korkar. Ben İzmir'de köyleri gezdim; gerçekten kalkınmış güzel köyleri var İzmir'in. Herkes halinden memnun, destek var. İzmir'in yeşilliği bir başka. Ben Ankara'da yaşıyorum, Ankara'da milyonlarca lira para harcayarak dışarıdan ağaç getirdiler. Köy diye bir şey bırakmadılar. Köylünün değeri İzmir'de çok fazla. Bu konuda CHP'li belediyelerin farkı var. CHP'li belediyelerin olduğu her yerde rahatlıkla dolaşabilirsiniz" dedi.

'Gelin sandıklarda birleşelim'

CHP'nin milliyetçi bir parti olduğunu ve MHP ile İYİ Parti'nin de kendilerini milliyetçi olarak nitelendirdiklerini söyleyen Beko, yerelde bu partilere çağrı yaparak, 'Gelin sandıklarda birleşelim' dedi. İzmir'in AK Parti'ye bırakılamayacağının altını çizen Beko, "Türkiye kurunun yanında yaş da yanan bir ülke. Belediye seçimleri genel seçimlere benzemez. Mesela mahalle muhtarını seçeceksiniz. Adayın birisi çıkıyor ve bu adam bizi temsil eder, namuslu deyip oy veriyorsunuz. Burada partiye bakıyor musunuz? Hayır. Belediye seçimleri de böyle. İnsanların önüne iyi bir aday çıkardığınız zaman partisine bakmadan oy veriyorlar. İzmir'de laik, cumhuriyetçi, milliyetçi bir kesim var ve bunların hepsi CHP'nin içerisinde zaten mevcut. Bizim dışımızda İYİ Parti ve MHP milliyetçi olduklarını iddia ediyor. O zaman gelin sandıklarda birleşelim. Mutlaka ittifaklar yapılıyordur, İzmir'i AK Parti'ye bırakırsan olmaz." diye konuştu.

'İşçiler haklı'

İZBAN'ın grev kararıyla ilgili soruyu ise "Bu ülkede şu an ekonomik bir kriz var, yüzde 50'lerde olan bir enflasyon oranı mevcut. Çalışanların yüzde 35 oranında kayıpları var. Bu kadar fazla kayıpların olduğu bir ülkede eşel mobil sisteminin uygulanması lazım. Avrupa'da bazı ülkelerde uygulanıyor. Bunun anlamı benim yükseltmediğim enflasyonla sen uğraş. Ben İZBAN'daki arkadaşlara sordum 1700-1800 civarı maaş alıyorlar. Enflasyon karşısında eriyen maaşları için de zam talep etmeleri en büyük hakları. Dolayısıyla grevin galibi olmaz. Masa başında son dakikaya kadar sendika hak talebinde bulunur. Bana göre son dakika iş başını sağlayıp bu toplu iş sözleşmelerini yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu koşullarda işçiler bana göre haklı. Adaletsizlik var işçilere karşı" şeklinde cevapladı.

Sümeyye Erdoğan'ın at sevdası

Recep Tayyip Erdoğan'ın lüks yaşamına vurgu yaparak doğuda milyonlarca insanın aç yattığını söyleyen Beko, bunun yanında Sümeyye Erdoğan'a özel tahsis edilen 5 jokey durumunu da eleştirdi. Beko "Doğuya gittiğinizde milyonlarca insan geceleri aç uyuyor. Ankara'ya geldiğinizde ise gösterişli bir saray var. Ankara'da benim oturduğum sitede 3 tane jokey var. Bunlar 5 kişiymiş ve sadece Sümeyye Erdoğan'ın at binme sevdası ile ilgileniyorlarmış. Sümeyye at binmeyi çok seviyormuş. 5'er bin lira maaş alıyorlarmış. Tamam iş sağlanmış ancak Sümeyye ata binecek diye bu kadar para harcamaya gerek var mı?" şeklinde konuştu.