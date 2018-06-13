Beko: Haziranlar bizimdir!

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Kani Beko, 15-16 Haziran Büyük İşçi Yürüyüşü'nün yıldönümü vesilesiyle, 'Haziran direniş demektir, umut demektir! Sömürüye, baskıya karşı direnenlerin birliği demektir!' dedi

CHP'li Beko, '24 Haziran'a doğru umudu büyütürken, Türkiye tarihinin en şanlı direnişi '15-16 Haziran' öğretmeye, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin yolunu aydınlatmaya devam ediyor! Bundan 48 yıl önce, on binlerce işçinin ortak sınıf bilinciyle direnç gösterdiği saldırılar, bugün AKP iktidarı eliyle sürdürülmekte, emeğin hakları her geçen gün geriye götürülmektedir!' dedi.

15 yıllık AKP iktidarı'nın işçilerin kazanılmış haklarını yok ettiğinin altını çizen Kani Beko açıklamasını şöyle sürdürdü: 'Darbecilerin bile el uzatmaya korktuğu işçilerin en temel hakkı 'kıdem tazminatına' göz dikildi! AKP hükümetleri 193 bin işçinin grevini yasakladı.

OHAL süreci çalışma ve grev hakkını ortadan kaldıran bir uygulamaya dönüştü, en temel demokratik hak ve özgürlükler kısıtlandı, yasakladı.

Asgari ücretten gelir dağılımına, sendikalaşmadan toplu pazarlık ve grev hakkına, istihdam ve işsizlikten çalışma sürelerine, kıdem hakkından iş güvenliğine, işsizlik maaşına kadar emekçileri ilgilendiren pek çok konuda emeğin hakları törpülendi, yok edildi!

Binlerce işçi, iş cinayetlerine kurban gitti! İşçiye ölümü fıtrat gören, emeği sömürü aracına dönüştüren zihniyete karşı işçiler, '15- 16 Haziran'ın direniş ruhuyla; sokaklarda, fabrikalarda, atölyelerde, madenlerde örgütlenmeye, birliğe ve direnişe inanmaya devam ediyor.

48 yıl önce örgütlenerek dalga dalga büyüyen direniş, Türkiye'nin en önemli sendikal birliği DİSK'in öncülüğünde tarihe altın harflerle kazındı. İşçiler sendika seçme özgürlüğünü, grev hakkını, direne direne kazandı!

Haziran ayının iki sıcak günü '15- 16 Haziran' diyor ki; işçiler sömürü ve baskı düzenine karşı her koşulda birlik olur. İşçilerin birliği yasalarınızdan da OHAL sisteminizden de daha güçlüdür!

Unutmayalım, direniş işlerin en büyük gücüdür!

Emekçiler, haklarını yok eden, sömürü düzenini büyüten AKP iktidarına karşı, demokrasiyi, aydınlığı ve eşitliği seçecek. AKP iktidarı ise, emek düşmanı uygulamalarıyla tarihe geçecek.'

'Yeni 15-16 haziranlar yaratacağız'

'15- 16 Haziran İşçi direnişinin aydınlığıyla, direnen tüm emekçileri selamlıyorum' diyen CHP'li Beko açıklamasını şu şekilde tamamladı: 'Ömrünü emek mücadelesine adamış bir işçi olarak, DİSK'te örgütlenmiş bir sendikacı olarak, ülkemizin her köşesindeki emekçilerin sesi olmak, eşitsizliğe ve sömürüye karşı eşit ve özgür bir yaşamı bu topraklarda var etmek sözümüzdür, görevimizdir. İnanıyoruz; Yeni 15 - 16 Haziranlar yaratacağız!'



Sendikal hak ve özgürlükler

Kani Beko'nun 'İşçiler ve sendikal mücadele açısından en ileri maddeler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bildirgesinde' dediği, CHP seçim beyannamesinin işçi hareketi ve sendikal alanla ilgili maddeleri:

• Devlet ve iktidar güdümlü sendikacılık anlayışına son vereceğiz. Sendikal alanı siyasal iktidarların müdahalelerinden arındıracağız.

• Sendikaya üyelik hakkı, toplu sözleşme hakkı ve grev hakkını bir bütün olarak kabul edeceğiz. Bu hakların kullanılmasını ILO sözleşmelerine uygun hale getireceğiz.

• İşçilerin sendikalarda örgütlenmesinin ve hak arama yollarının önünü açacağız.

• Lise ve dengi okullarda son sınıf öğrencilerine okutulacak 'Çalışma Yaşamı ve Haklar dersi' ile gençlerin çalışma yaşamına atılmadan önce sendikalılık ve çalışma mevzuatı konusunda bilgili olmasını sağlayacağız.

Sendikal örgütlenme

• İşverenlerin, işçi örgütlenmeleri üzerinde baskı kurmasını önleyeceğiz.

• Sendikalı işçi çalıştıran işverenleri mali yönden teşvik ederek sendikalaşma oranlarını yükselteceğiz.

• Sendikalı işçi ve memurların, iş yeri sendika temsilcileri ve yöneticilerinin çalışma hakları ve koşullarını güvence altına alacağız.

• Çalışma hayatına yeni girecek gençlerin sendikal hayata ilgilerini artırmak amacıyla 'Sendika Okulları' kuracağız.

Toplu iş sözleşmesi

• Toplu iş sözleşmesi yetkisi için gereken iş kolu ve iş yeri temelli çift üyelik barajı zorunluluğunu kaldıracağız.

• Çok düzeyli pazarlık sistemlerinin oluşmasının önünü açacak, hem iş yeri hem de iş kolu düzeyinde toplu iş sözleşmelerini mümkün kılacağız.

• Toplu sözleşme hakkının tüm işçileri kapsamasını sağlayacağız ve toplu pazarlık süreçlerine dahil olmalarının önündeki engelleri kaldıracağız.

• Kamu çalışanlarına grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı tanıyacağız.

• Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin tespitini bağımsız bir organa bırakacak, bu konuda çabuk ve etkin işleyen bir yargı denetimi getireceğiz.

• Toplu iş sözleşmesi için yetkili sendikanın belirlenmesinde uyuşmazlık çıkması durumunda, yargı denetiminde referan dum yönteminin kullanılmasını esas alacağız.

• İşçi ve işveren arasında uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk sistemini kaldıracak, yargı denetimini esas alacağız.

Grev hakkı

• Grev hakkını güvence altına alacak ve bu hakkın kullanımını fiilen engelleyen düzenlemeleri kaldıracağız.

• Hak grevi, uyarı grevi, dayanışma grevi ve genel grev önündeki bütün yasal engelleri kaldıracağız.

• Grev yasaklarına ve grev ertelemelerine izin veren düzenlemelere son vereceğiz.

İstihdam ve işsizlik

• İşsizliği 5 yılda % 5'in altına indireceğiz.

• Kamu istihdamını AB ortalamasını esas alarak artıracağız.

• İşsizlik Sigortası'nın kapsamını genişletecek, işsizlik ödeneğinin süresi ve miktarını % 50 artıracağız.

• İşsizlik ödeneğine hak kazanma ölçütlerini hafifleteceğiz. İş akdinin feshinden önce 120 gün aralıksız prim ödeme zorunluluğunu kaldıracağız.

• Son 3 yıl içinde 600 gün süreyle işsizlik primi ödemiş olmak şartını 300 güne indireceğiz.

• İşsizlik Sigortası Fonu'nu yalnızca amacı doğrultusunda kullanacağız. Fon yönetiminde işçi sendikaları temsilcilerinin ağırlıklı olmasını sağlayacağız.

Emekli hakları

• 1 Ocak 2019'dan itibaren en düşük emekli maaşını 1500 TL yapacağız. Ramazan ve Kurban bayramında emeklilere birer maaş ikramiye vereceğiz.

• Emekli maaşları ve ikramiyelerinin belirlenmesinde kamu görevlilerine yapılan tüm ek ödemeleri hesaba katacağız.

• Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini gidereceğiz. Prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacağız.