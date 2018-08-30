Belediye başkan adayları, Kasım'da açıklanacak

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter gazetemize yaptığı ziyaret sırasında yerel seçimlerle ilgili açıklama yaparak, 'Şu anda bir belirsizlik söz konusu olmaya başlasa da 'Kasım mı Mart mı?' sorusunun cevabı kesinleşti. Martta olacağı belirlendi. Biz CHP olarak buraları koruyacağız, 2014'teki kaybettiğimiz 8 ilçeyi de almaya özen göstereceğiz. O mücadele de başladı. Belediye başkan adayları Kasım sonu kesin olarak açıklanacaktır' ifadelerini kullandı

Gamze Geçer- Gazetemizi seçim döneminde ziyaret eden Milletvekili Bedri Serter, 'Seçimden sonra da geleceğim' diyerek verdiği sözü tuttu.

24 Haziran seçimlerinden oy oranını yaklaşık üç puan düşürerek çıkan CHP, seçimlerin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmasında yeterli imzanın bulunamadığının anlaşılması üzerine yerel seçim çalışmalarına odaklandı. Çalışmanın kısa süre içinde yapılacak belediye başkanları toplantısında son şeklini alacağı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. CHP'nin bildirgesinde, "güçlü yerel yönetim" vurgusuyla belediyelerin yetkilerinin artırılacağı bir modeli seçmene önereceği öğrenildi. CHP'nin öncelikle mevcut belediyelere yönelik çalışmalarına ağırlık verdiği, az oy farkla kaybedilen ya da kazanılan belediyeler ile açık ara kaybedilen yönetimler için toplamda dört başlıkta çalışma yürütüldüğü belirtildi.

'Kaybettiğimiz ilçeleri alacağız'

Bedri Serter de yerel seçimle ilgili olarak şu açıklamada bulundu: Şu anda bir belirsizlik söz konusu olmaya başlasa da 'Kasım mı Mart mı?' sorusunun cevabı kesinleşti. Martta olacağı belirlendi. Geçtiğimiz süreçte bayram tatili vardı. Herkes tatil modundaydı. Bundan sonra yerel seçimlerle ilgili bütün belediye ve ortamlarda bir hareketlenme görülecek. Bu sandık tabii ki, hiçbir şeyin garantisi yok. Ama 22 ilçe belediye ve büyükşehir bizde. Biz CHP olarak buraları koruyacağız, 2014'teki kaybettiğimiz 8 ilçeyi de almaya özen göstereceğiz. O mücadele de başladı. Belediye başkan adayları Kasım sonunda kesin olarak açıklanacaktır.