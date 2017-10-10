Berberoğlu mesaj yolladı: Bir adım kaldı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği karara ilişkin olarak avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla ilk açıklamasını yaptı. Berberoğlu, "Hapse girerken dediğim gibi, vatan haini ve casus olmadığımı bu kararla kanıtladım. Suçsuzluğumu ispatlamama bir adım kaldı." dedi

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'nden şu mesajı yolladı: "Beni sevenler ve güvenenleri, ailemi, partimi, dostlarımı utandırmamış olmaktan dolayı sevinçliyim. Ben casus ve vatan haini olmadığımı zaten biliyordum ama bu iftiradan dolayı yakınlarımın üzülmesi benim için her türlü cezadan daha ağır yüktü. İstinaf mahkemesi kararıyla bu yükten kurtuldum. Şimdi sıra hukuken gerekmediği halde suçsuzluğumu kanıtlamakta. Belki biraz zaman alabilir, acelem yok. Siz dışarıda, ben içeride mücadeleye devam!"