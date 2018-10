Berberoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı!

MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı olarak görülen 8'inci celseye, tutuksuz sanıklar Enis Berberoğlu ile Erdem Gül ve avukatları katıldı. Halen yurtdışında bulunan sanık Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ise duruşmaya izleyici olarak katıldı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise duruşmanın bitmesini adliye koridorlarında beklediler.



YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULMUŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27 Eylül 2018 tarihli talebiyle mahkemenin, Enis Berberoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyduğu öğrenildi. Yaklaşık bir saat süren yargılama sonunda Enis Berberoğlu'nun yargılamanın durmasına ilişkin taleplerinin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar verilerek Berberoğlu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi. Sanıklar Can Dündar ve Erdem Gül'ün avukatlarının savunma yapmaları için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine de hükmeden mahkeme, sanık avukatlarının kapalı oturumun sonlandırılması yönündeki taleplerini ise dava konusun kamu güvenliğiyle ilgili olması nedeniyle reddetti. Duruşma, 6 Şubat'a ertelendi.



DAVANIN GEÇMİŞİ

Can Dündar ve Erdem Gül, MİT TIR'larına ilişkin yayımladıkları haber ve görüntüler nedeniyle 92 gün tutuklu kalmışlardı. 6 Mayıs 2016'da İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada hakim karşısına çıkan Dündar ve Gül, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 6 Mayıs 2016'da ceza almışlardı. Dündar 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılıken; Gül'e 5 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ise "FETÖ/ PDY örgütünün varlığı yönünde kesin bir yargı hükmü mevcut olmadığı, varlığı yönünde henüz kesin bir yargı hükmü mevcut olmayan bir örgüte yardım etmek şeklinde yüklenen suçtan herhangi bir suretle hüküm kurulamayacağı" gerekçeleriyle sanıklar hakkındaki bu dosyanın ayrılmasına karar vermişti.

Yargılanma sürecinde Can Dündar'ın "Bana görüntüleri solcu bir milletvekili verdi" şeklindeki açıklaması ve cezaevinde tutukluyken yazdığı "Tutuklandık" adlı kitaptaki bilgileri değerlendiren savcılık, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında soruşturma açmıştı. Can Dündar ve Erdem Gül'ün , "örgüte yardım" suçundan yargılanması devam ederken, görüntüleri Dündar'a verdiği iddia edilen CHP milletvekili gazeteci Enis Berberoğlu hakkında, “Siyasal veya askeri casusluk" ve “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis istemi ile açılan dava, bu dava ile birleştirilmişti. Berberoğlu, 14 Haziran 2017'de görülen duruşmada, "Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmıştı. Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ise ayrı bir dava dosyası üzerinden yargılamanın devam etmesine karar verilmişti. Davanın 20 Aralık 2017'deki duruşmasında sunulan savcılık mütalaasında, sanıklar Dündar, Gül ve Berberoğlu'nun, "amaç ve eylem birliği ve bütünlüğü içinde, terör örgütünün hiyerarşisine dahil olmaksızın terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu işledikleri belirtilerek, her birinin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Öte yandan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na, "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onamıştı. Daire ayrıca, Anayasa'nın 83/3. maddesi uyarınca milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.