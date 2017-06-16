Berberoğlu'nun ilk ziyaretçisi Gürsel Tekin oldu

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etti

CHP İstanbul İl Örgütü tarafından Maltepe Cezaevi'nin önündeki 'Adalet' nöbeti devam ederken, cezaevine giren Tekin daha sonra çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gürsel Tekin, “Bugün Enis beyin ilk ziyaretçisi olduk. Öncelikle başta bütün meslektaşlarına, basın mensuplarına çok selamları var. Yakinen gazeteleri ve televizyonları da burada takip ediyor haklı olarak bir gazetecilik refleksiyle. Hepinize ayrı ayrı selamları var ve başta sayın Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il örgütümüz, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum örgütleri demokrasi, özgürlük ve adalet konusunda hassasiyet gösteren herkese ayrı ayrı selamlarını iletmek istiyorum. Tabi bugün sayın milletvekilimiz burada tutuklu değil, bir siyasi kararla esir alınmıştır bizlere göre. Doğrusu Türkiye'nin özellikle dış politikada çok sıcak günler yaşarken, içerde sözde darbeyle mücadele ederken aynı zamanda ana muhalefetin milletvekillerinin tutuklanması herhalde sadece darbecilerin işine gelir. Bu karar sadece ve sadece darbeciler sevinmiştir. Bunu dışında Türkiye'nin bu darbe konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Bunu arkadaşlarımız, itirazlar yapıldı" dedi.



"UMUT EDERİM Kİ BU İTİRAZLARIMIZ SONUÇ VERİR"

TEKİN'DEN TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'A ÇAĞRI

"HUKUKUN OLMADIĞI BİR ÜLKEDE ADALET ARIYORUZ"

DAVA SÜRECİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ENİS BERBEROĞLU'NUN MESAJI