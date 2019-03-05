Bilal Doğan: Çöpler, sağlığımızı tehdit ediyor

Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı AK Parti'li Bilal Doğan, seçim çalışmalarına Üçkuyular'da devam etti. Üçkuyular esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek projelerini aktaran Doğan, ilçe genelinde düzenli toplanmayan çöplerin artık bir hak sağlığı sorununa dönüştüğünü belirtti.

Karabağlar'da belediyecilik hizmetlerinin çöktüğünü ve Karabağlarlıların yerel yönetime olan inancını kaybettiğini iddia eden Doğan, yerel yönetime geldiklerinde ilk iş olarak aksayan rutin hizmetleri düzenli şekilde halkla buluşturmak olduğunu söyledi. Karabağlar Belediyesi'ni yeniden Karabağlılarla barıştıracaklarını ve yerel yönetimin halk gözünde bozulan imajını düzelteceklerini iddia eden Doğan, "Karabağlar'da toplam 58 mahalle bulunuyor. Kimi kent merkezinde, kimi ise kent çeperinde. Dışarıdan baktığınızda birbirinden oldukça farklı görünen bu mahallelerin en önemli ortak özelliği ise hizmet alamamaları. Kent merkezindeki mahalleler de, çeperlerde bulunan mahalleler de adeta kaderine terk edilmiş durumda" dedi.

İlçenin genel sorunu

Terkedilmişliğin ve sorunlarının görmezden gelinmesinin Karabağlılar'ın kaderi olamayacağını öne süren Doğan, "Karabağlar Buca'nın ardından İzmir'in en kalabalık ilçesi. 500 bine yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin 54 ilinden daha büyük. Ancak ne yerel yönetim ne de Büyükşehir Belediyesi 500 bin Karabağlarlı vatandaşımızın sorunlarını çözecek nitelikte hizmet üretmiyor. Bir mahallede çöpler toplanırken yollar kaderine bırakılıyor, diğerinde yollar asfaltlanmış ama çöpler toplanmıyor. İki işi aynı anda beceremeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. Ancak ilçe genelinde baktığımızda ciddi bir çöp sorunu göze çarpıyor. Halkımız bu sorunu yetkili makamlara devamlı ilettiklerini belirtmelerine rağmen cevap alamamaktan, karşılarında ciddi bir muhatap bulamamaktan şikayetçi. Yeşilyurt, Bozyaka, Hatay gibi yoğun bölgelerde ise adeta adım atacak yer kalmamış. Ne bir sokak düzenlemesi ne de bir otopark bulunuyor. Nasıl olsa ben seçiliyorum mantığıyla yerel yönetm adeta vatandaşa gözlerini kapayarak uykuya yatmış" diye konuştu.

Vergide aslan, hizmette kedi

1 Nisan sabahından itibaren ilçenin tüm mahallelerine eşit hizmet götüreceklerinin ve sokaklardaki çöp sorunundan Karabağlar'ı kurtaracaklarını savunan Doğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İlçede aksayan hizmetler Karabağlar esnafını da olumsuz etkiliyor. Gelmeyen hizmetler, bir saatten sonra gelmeyen müşterilere dönüşüyor. Vergisini almada aslan kesilen yerel yönetim, hizmet götürmede adeta kedi. Yeşillik Caddesi'nde sırtını Karabağlar'a dönmüş ve parti içi çekişmelerle uğraşmaktan yönettiği ilçeye dönüp bakmaz hale gelmiş bir belediye yönetimiyle Karabağlar olarak bir yere varamayacağımız artık aşikar. İzmir'deki dönüşüm Karabağlar'dan başlayacak ve tüm İzmir'e yayılacak. Tüm Karabağlarlı hemşehrilerimizle birbirimizi ötekileştirmeden, aramızda parti ayrımı yapmadan daha güzel, daha yeşil, daha temiz ve yaşanabilir bir Karabağlar için vakit Karabağlar vakti diyoruz."