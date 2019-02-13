Bilal Doğan, Ortak Aklı keşfetti

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, projelerini sunmak ve vatandaşların sıkıntılarını dinlemek adına çalışmalarına devam ediyor.

Yasin Çetin - Erzurum Pazaryolu Gülçimen Köyü Derneği'ni ziyaret eden Bilal Doğan Karabağlar'ı katılımcı bir anlayış ve ortak akılla yöneteceklerinin sözünü verdi. Ziyarette Doğan'a MHP Karabağlar İlçe Başkanı İbrahim Uğur da eşlik etti. 'Ben yaptım, oldu' zihniyetine Karabağlar'da son vereceklerini ve sorunları çözmek adına tüm vatandaşların görüşlerini dikkate alacaklarını vurgulayan Doğan, mutlu ve huzurlu bir Karabağlar'ı inşa etmek için göreve talip olduklarını açıkladı. "Bizler, burada yaşayan ve geçimini sağlayan herkesin mutluluğundan sorumluyuz" diyen Doğan, "Onlar bir şeylerden şikâyetçi olursa biz o sıkıntıyı çözmek için varız, göreve gelmemizle birlikte vatandaşlarımızı dinlemeye devam edeceğiz. Ulaşılabilir, halkımızın sorunlarını dert edinen bir başkan olacağıma şimdiden söz veriyorum. Projelerimizi anlatırken Cumhurbaşkanımızın 'Ne aldatan olacağız ne de aldanan' sözünü her zaman söylüyorum. Hiçbir zaman yapamayacağız projelerin sözünü vermedik ve vermeyeceğiz. Karabağlar'ı vatandaşlarımızla birlikte yönetip, birlikte kararlar alacağız"dedi.