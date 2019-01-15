Bilal Doğan: Otopark sorununu çözeceğiz

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan Yeşilyurt'ta esnaflarla bir araya geldi. Bölgedeki otopark sorununa dikkat çeken Doğan, AK Parti olarak hızla bu sorunu çözeceklerinin sözünü verdi.

Yasin Çetin - AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan Yeşilyurt Ordu Caddesi esnaflarını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Esnaların sorunlarını ve isteklerini tek tek dinleyerek kaydeden Doğan, bölgenin adeta üvey evlat muamelesi gördüğünü ve en temel hizmetlerden bile mahrum kaldığını savundu.

Esnaf görmezden geliniyor

Karabağlar esnafının görmezden gelindiğinin ve bir türlü sorunlarına çözüm üretilmediğini iddia eden Doğan, "Karabağlar genelinde yıllardır çözülmemiş sorunlar artık bir kangrene dönmüş durumda. En basit park yeri sorununa bile bir türlü çare bulunmuyor. Ara sokaklardaki esnafımızın dahi bırakın araba park edeceği otoparkı, malını indirebileceği bir boşluk bulması mümkün değil. İnsanlar park yeri kollamaktan ticaretleriyle bile ilgilenemez oldular. Üstelik sorun her geçen gün daha artıyor. Yalnız esnafımız değil bölgede ikamet eden vatandaşlarımız da aynı sorundan müzdarip" diye konuştu.

Yokluklar bölgesi

İki dönemdir kısır tartışmalar yüzünden yerel yönetimin proje üretip sorunları gidermeyi bir türlü aklına getiremediğini söyleyen Doğan, "Karabağlar'ın sorunları artık dağ olmuş durumda. Karabağlar'lı hangi vatandaşımıza, hangi esnafımıza dokunsanız bin ah işityorsunuz. Karabağlar İzmir'in sorunlarını en derinden yaşayan ilçesi. Kentin göbeğinde adeta mahrumiyet bölgesi. Toplu ulaşımda unutulmuş durumda. Arabanızla gitseniz arabanızı bırakacak yer yok. Ne insanların yürüyebilecekleri kaldırımı, ne arabaların gidebilecekleri yol mevcut. Esnafın dükkanının önünde sandalye atabilecek bile yeri kalmamış. Anlaşılan o ki; yerel yönetimdeki yetkililer Karabağlar'da bir gün olsun sokağa çıkıp vatandaşlarımız hangi şartlar altında yaşıyor, esnafımız hangi koşullarda evine ekmek götürmeye çalışıyor diye bakmamış. Yetkililerin vurdumduymazlığı sonucunda da tüm Karabağlar ne kendisine ne de İzmir'e yakışmayan bir yokuluklar ilçesine dönüşmüş" şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı olarak Karabağlar yönetimini aldıklarında hızlı bir şekilde esnafın ve vatandaşların otopark sorununa el atacaklarının sözünü veren Doğan, Karabağlar'ın makus talihini 31 Mart günü hep beraber yeneceklerini ifade etti.