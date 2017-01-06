Bir arada yaşama irademiz zarar görüyor

Laiklik bildirisi okuyan gençlerin tutuklanmasına tepki gösteren ve gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, 'Toplumun bir kesiminin devleti ve ülkesiyle aidiyet bağı iyice kopuyor. İnsanlar kendi ülkesini terk etmek istiyor. Bir arada yaşama irademiz ve bilincimiz hiç olmadığı kadar zarar gördü ve görmeye de devam ediyor' dedi

Simge Özden-















CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok , ülkede laiklik diyenlerin tutuklandığını, hilafet diyenlere belediye araçlarının tahsis edildiği zor bir dönemden geçtiklerini belirtti. Altıok şunları söyledi: Ülkede islamcılaşma politikalarına derin bir adaletsizlik eşlik ediyor. Durum hiç sağlıklı değil, ülke hiç iyi bir noktaya doğru gitmiyor. Toplumun iyiden iyiye ayrışmaya başladığı tehlikeli bir süreç bu. Laiklik Saray'ın ve iktidar partisinin hedefinde. Bunu daha nasıl ifade etsinler Laikliğinin Anayasa'dan çıkartılmasını gerektiğini söyleyen TBMM Başkanı'ydı. Bu ülkede yaşam tarzından dolayı engelleme ile karşılaşan yok diyenlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın yılbaşı kutlamalarını yasaklayan resmi yazısını hatırlatmak isterim. Keza Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yılbaşı kutlamalarını gayrimeşru ilan ettiği hutbesini... Türkiye'de iktidar partisi eliyle oluşturulan siyasal İslamcı iklim endişe verici boyutlara ulaştı artık. Yaptığının suç olduğunu bilen gericiler bunun karşısında hiçbir yaptırımla karşılaşmıyor oluşun özgüveniyle nefret ve kin ürettikleri söylemleri ve eylemleri tekrarlıyorlar. Numan Kurtulmuş'un Reina acısı üzerine yaptığı basın açıklamasında açıkça toplumu kutuplaştıran sosyal medya hesaplarının kontrol altına alınacağını, nefret söylemi ve hedef gösterme karşısında yaptırım uygulanacağını söylemiş olmasına rağmen yandaş gazetelerin, gazetecilerin manşetleri, yazıları, attıkları tweetler ortada duruyor. Bu tutum sadece daha fazla muhalife göz dağı vermek, daha fazla muhalifi cezalandırmak üzere işlemekte. Türkiye dünyanın en fazla tutuklu gazetecisine sahip olma utancına şimdi de açıkça toplumun bir kesimini tehdit eden, hedef gösteren yayınlar yapan gazeteleri, gazetecileri korumanın utancını ekliyor. Toplumun bir kesiminin devleti ve ülkesiyle aidiyet bağı iyice kopuyor. İnsanlar kendi ülkesini terk etmek istiyor. Bir arada yaşama irademiz ve bilincimiz hiç olmadığı kadar zarar gördü ve görmeye de devam ediyor.