Bir HDP'linin daha milletvekilliği düşürüldü

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın milletvekilliği düşürüldü.



Başbakanlık’ın, kesin hüküm giydiğine dair mahkeme kararına ilişkin tezkerenin TBMM Genel Kurulu’nda okunması ile HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın milletvekilliği düşürüldü.



Aydoğan, 2011 yılında beş ayrı gösteri yürüyüşü ve cenaze törenine katılarak, “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek” suçlarını işlediği iddiasıyla Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.



Mahkeme, Aydoğan’a, “Terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek” suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi. Ceza, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nce onanarak kesinleşti. Bunun üzerine Diyarbakır Başsavcılığı, Aydoğan’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yazıyı Adalet Bakanlığı’na gönderdi.



Bakanlıktan, Başbakanlık’a iletilen yazı daha sonra TBMM’ye sunuldu. Başbakanlık’ın, Anayasa’nın 84. maddesine göre, Aydoğan’ın kesin hüküm giydiğine dair mahkeme kararı hakkındaki tezkeresi dün TBMM Genel Kurulu’nda okunarak milletvekilliği düşürüldü. Bir süre önce de HDP’li Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliği, yine kesin hüküm giymesi nedeniyle düşürülmüştü.