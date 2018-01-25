Bir isim daha CHP Başkanlığı'na aday olacak

CHP'de bir isim daha adaylığını açıklama kararı aldı. Alınan bilgiye göre YARSAV eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da aday olacak

CHP'de Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakipleri artıyor. İlk olarak İstanbul Barosu eski başkanı Ümit Kocasakal, CHP'de genel başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı.



Kocasakal'dan sonra ikinci açıklama da Muharrem İnce'den geldi. İnce de bir önceki kongrede olduğu gibi yine aday olacağını söyledi.





Bir isim daha başkanlığa gözünü dikti. Alınan bilgiye göre YARSAV eski başkanı avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu da adaylığını açıklayacağını söyledi. Eminağaolu, konuyla ilgili açıklamayı ise 29 Ocak Pazartesi günü yapacak.



CHP'nin tüzüğüne göre genel başkanlık seçimine girmek için bin 100 kurultay delegesinden 120'sinin imza vermesi gerekiyor.