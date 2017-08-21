Bir isim daha MHP'den ayrılıyor. Akşener'e katılacak!

Meral Akşener ve arkadaşlarının MHP’de seçimli olağanüstü kongre toplama amacıyla başlattıkları hareket, yeni partinin kurulmasıyla sonuçlanıyor

Meral Akşener’in başkanlığındaki parti oluşumuna Sinan Oğan destek vermezken, Ümit Özdağ desteğini ilk açıklayan isim oldu.



Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; Akşener, Oğan, Özdağ ve Koray Aydın dörtlüsü içinde partiden ihraç edilmeyen ve tavrı merakla beklenen isim olan Aydın ise bu hafta resmen MHP’den ayrılıyor.



Aydın, görüşmeler sonucunda Akşener ile birlikte yürümeye karar verdi. Kararını verince resmi Twitter hesabından MHP’yi çıkaran Aydın, yarın Ankara’da Akşener ile ortak basın toplantısı düzenleyerek hem MHP’den ayrıldığını hem de Akşener ile birlikte hareket edeceğini açıklayacak.





EKİMİN ŞİFRESİ



Başlangıç olarak da kasım ayı yerine ekim ayı ilan edildi. Beklenen tarih ise 29 ekim. Start verilecek yer de Samsun olarak seçildi. Daha önce kasım olarak ilan edilen tarihin ekime çekilmesinde ise FETÖ lideri Gülen’in son paylaşımlarda yer alan fotoğrafında saatin 11.00’i göstermesi etkili oldu. Akşener ve ekibi, bunun kendileri üzerinden şifreli bir mesaj olarak algılanabileceği gerekçesiyle tarihi öne çekti.