Bir tek o yerini korudu! Yeni Başbakan Yardımcıları ise...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Külliye'deki sürpriz görüşmesinin ardından kabinede değişikliğe gidildi. 5 Başbakan Yardımcısından 4'ü değişti

Bir tek o yerini korudu! Yeni Başbakan Yardımcıları ise...

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından kabinedeki değişikliği açıkladı. 5 Başbakan Yardımcısından Mehmet Şimşek yerini korurken diğer 4 isim olan Nurettin Canikli, Numan Kurtulmuş, Tuğrul Türkeş, ve Veysi Kaynak görevden alındı.

Mehmet Şimşek Başbakan yardımcılığında yerini korurken diğer 4 Başbakan Yardımıcısı ise Bekir Bozdağ, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu oldu.

Etiketler; #başbakan yardımcıları #mehmet şimşek
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