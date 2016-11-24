Bir türlü yerine asılmayan Atatürk posterini, CHP astı

CHP, Meclisteki muhalefet kulisine Atatürk resmini astı

CHP Grup Başkanvekilleri Levent Gök ve Özgür Özel, bir grup milletvekili ile Genel Kurulda birleşim açılmadan önce kulise geldi.



Gök, Atatürk resmini asmadan önce yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bombalanan Mecliste en ağır hasarın muhalefet kulisinin gördüğünü, hem kulis hem de CHP ve MHP salonları ve grup odalarının bombalardan ağır şekilde etkilendiğini anımsattı. "O gün içerideydik." diyen Gök, Genel Kurul salonunda AK Parti, CHP ve MHP milletvekillerinin gövdelerini ortaya koyarak Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinde, halk egemenliğine dayanan demokrasisinde darbelere geçit verilmeyeceğini bombalar altında canları pahasına savunduklarını belirtti.



Önemli olanın milli irade ve milli iradeye saygı olduğunu, o gün bunun gereğini tereddütsüz yapıklarını aktaran Gök, "Meclisimiz tahrip olduktan sonra aslına uygun restorasyonu ve tamirinin yapılması gerekiyordu. Ancak Meclis Başkanlığı alelacele aldığı kararlarla Meclisi eski halinde uzaklaştıracak ve aslına uygun olmayan bir çalışma içine girdi." dedi.



Gök, muhalefet kulisinde merdivenlerle çıkılan bölümün çalışmalar sırasında birden bire yok edildiğini öne sürerek, şöyle devam etti:



"Oysa bunun gereği yoktu. Bu konuda bizim fikrimizi almadılar. Burası muhalefet kulisi... Atatürk'ün, son derece özenle hazırlanmış olan ve Meclise armağan edilmiş olan resmini kaldırdılar. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyledik, tamir olduktan sonra Atatürk'ün resmini aynı yere asacaklarını ifade ettiler. Bugüne kadar TBMM Başkanı ile sayısız defalar görüşme yaptık. Biz Meclisin de iradesine saygılıyız ve devlet geleneğinden geliyoruz. 'Muhalefet kulisindeki Atatürk posterinin rızamız dışında başka yere nakledilmesini istemiyoruz' dedik. Meclis Başkanlığı, herkesin görebileceği bir yerde bulunan Atatürk posterini bir başka alana hapsetmek suretiyle görünmesini engelleyen vurdumduymaz bir tavır içerisinde bugünlere kadar bizi getirdi. Kendilerine defalarca müracaat ettik; 'lütfen resmi yerine asın' diye, buna olumsuz yanıt verdiler ve bizi oyaladılar. Neyi oyalıyorsunuz, Atatürk'ten neden korkuyorsunuz? Burası muhalefet kulisi ve bizim oturduğumuz yer. Niçin bizden izin almada Atatürk resmini bir başka yere götürme cüretini buluyorsunuz? Nerede saygınız, nerede uzlaşma?"



"Hepsi kaçtı"



Gök, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı, Atatürk resmini asma törenine davet ettiklerini, kendisi hastanede olduğu için görüşmediklerini ancak taleplerini korumasına ilettiklerini bildirdi. Gök, bu hafta nöbetçi olan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ı aradıklarını ve "Atatürk resmini asma onurunu birlikte yaşamaya" çağırdıklarını ifade etti. Aydın'ın kendi gerekçeleriyle gelmediğini belirten Gök, ayrıca Meclis idari amirlerini ve genel sekreterliği bilgilendirdiklerini ve kendilerine "resmi asacağız, lütfen bize yardımcı olun" dediklerini aktardı.



Gök, "Hepsi kaçtı, mazeret ürettiler. Biz bu mazeretleri daha fazla bekleyemeyiz. CHP Grubu olarak Atatürk resmi indirildiğinde bunun muhalefet kulisine asılması konusundaki ısrarımızı tekrar ederek bu talebimizde asla vazgeçmeyeceğimizi belirterek, kamuoyunu seslendik. Şimdi o görevimizi yerine getiriyoruz. Atatürk'ün posteri ait olduğu muhalefet kulisine takılacak. Bunun bütün korumasını burada bulunan emniyet mensuplarına, Meclis başkanı ve genel sekreterine, idari emirlerine tevdi ediyoruz." dedi.



Resmin yerinde kalmasının önemli olduğuna işaret eden Gök, "Muhalefetin rızası dışında yapılan işleme muhalefet el koymuştur ve gereğini yerine getirmektedir. Biz Atatürk'ümüzü seviyoruz, biz Atatürk'ümüzden vazgeçmiyoruz. Başvurularımızın sonuçsuz kalması üzerine bugün zorunlu olarak bu posteri yerine asacağız. Hayırlı olsun. Bu bir tarihi görevdir. Atatürk'ümüzü sonsuza kadar yaşatmak CHP'lilerin başlıca görevidir." ifadesini kullandı.



Gök, daha sonra Gök, Atatürk'ün mareşal halinin yer aldığı resmi Özel ve milletvekilleriyle birlikte kulise astı. Ardından saygı duruşunda bulunan CHP'li milletvekilleri resmin önünde toplu halde fotoğraf çektirdi.



Bu arada, resmin asılması için muhalefet kulisine giriş sırasında bazı basın mensupları ile Meclis polisleri arasında tartışma yaşandı.