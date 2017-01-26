Böke: AKP vatandaşı terörle tehdit ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke MYK toplantısı sonrası gündemi değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un 'suikastler canlı bombalar devam edebilir referandumdan evet çıktıktan sonra terörün sesi kısılır' sözlerine ilişkin," Bu cümle kendi başına bir tehdittir çünkü, Evet derseniz başkanlık rejimini getirirseniz terör bitecek ama hayır derseniz terör sürecek demektir. Bu AKP'nin ne ilk itirafı neden ilk tehdidi maalesef. AKP'nin vatandaşı terörle tehdit etmek gibi bir alışkanlığı var" ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Böke, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un teröre ilişkin sözlerini eleştirek şunları söyledi:"Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş tarihin kara sayfalarına geçecek bir açıklama yaptı. Hükümet sözcüsü şunu söyledi, 'suikastler canlı bombalar devam edebilir referandumdan evet çıktıktan sonra terörün sesi kısılır' dedi.Bu cümle kendi başına hem bir itiraf hem de bir tehdittir. İtiraftır çünkü bir hükümetin sözcüsü bu açıklamayla terör örgütlerine hükümetin göz yumduğunu bu sebeple insanların canlarımızın öldüğünü katledildiğini hatta Türkiye'nin bu göz yumma nedeniyle bir terör kaosu yaşadığını açıkça söylemiştir. Bu cümle kendi başına bir tehdittir çünkü, Evet derseniz başkanlık rejimini getirirseniz terör bitecek ama hayır derseniz terör sürecek demektir. Bu AKP'nin ne ilk itirafı neden ilk tehdidi maalesef. AKP'nin vatandaşı terörle tehdit etmek gibi bir alışkanlığı var. Hepimizin canını yakan terör sizin için çözülecek bir sorun değil de siyaseten kullanılacak bir araç mıdır?"



Selin Sayek Böke, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasına yönelik, şöyle konuştu: "Bankanın kararı ve sonrasında yaşananlar Merkez Bankası bağımsızlığının ve saygınlığının maalesef tamamen eridiğini bu siyasi iktidar tarafından eritildiğini bize çok açıkça gösterdi. Merkez Bankası siyasetçileri kızdırmama korkusuyla ekonominin gerçekleriyle kendi yaptıkları arasına sıkışıp kaldı. Merkez Bankası'nın tek adam kaynaklı sıkışıklığı Türkiye'ye her gün ekonomik bedeller ödetiyor. Bu siyasi risk olmasa, kurumların üzerine bu baskılar kurulmasa 90 yılda inşa edilmiş kurum saygınlıkları bir siyasi ihtiras uğruna yok edilmese esasında TL değer kaybetmeyecek. Faizler artmayacak, hatta o faizler kendiliğinden düşecek."





EVET DEMEYİ GÖZE ALMIŞLAR



CHP'li Selin Sayek Böke, toplantı sonrası gazetecilerin, "Sosyal medyada bir evet kampanyası başlatıldı. Bunu nasıl değerlendiyorsunuz?" sorusuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:" Ekmeğini taştan çıkartmak zorunda olan milyonlar var Türkiye'de. Onlar kendi yarınları için 'Hayır' diyecekler. Ama belli ki kendi kazandığı milyonlar ancak sarayın vesayetine bağlı olanlar Türkiye'yi yok etmek pahasına 'Evet' demeyi göz almışlar."