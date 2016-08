"SİYASİ İRADE IRAK ŞAM İSLAM DEVLETİ ADIYLA KURULAN İSMİ DAHİ TELAFFUZ EDEMİYOR"

Haber Kaynağı: DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK gündemine dair basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör saldırılarına ilişkin Böke, "Şehit haberleri kalbimizi parçalayarak gelmeye devam ediyor" diyerek, Cerablus'a hava harekatına ilişkin, "CHP olarak bugün yaşanan her şeyi büyük bir endişe ile izliyoruz. Sabaha karşı başlayan sınır ötesi harekatta Suriye'ye giriş yapmış olan askerlerimiz, evlatlarımız sağ salim vatanlarına bir an önce geri dönsünler temennisindeyiz. IŞİD bölge ve Türkiye için en önemli tehdit unsurlarından bir olmaya devam diyor. Çok açık bir şekilde IŞİD bir canavar. Bu canavar ile içeride ve dışarıda mücadele konusunda maalesef geç kalındı. IŞİD ile mücadelede atılan adımların mutlaka uluslararası toplum ve bölgesel aktörler tarafından desteklenmesi gerekir bu örgüt Türkiye'nin baş ucunda örgütlenmiş. Doğrudan halkımıza akrabalarına kast etmektedir. Bu canavar ortaya çıktığı andan itibaren Türkiye'nin bu konuda aktif bir mücadele yürütmesi gerektiğini ifade ettik. Altını çizmeye de devam ediyoruz. İçeride ve dışarıda bu tehditin bertaraf edilmesine yönelik somut önerilerimiz ile ortaya koyduk. Bundan yaklaşık 2 yıl önce IŞİD ile mücadeleye yönelik önerimize karşılık cumhurbaşkanı bize aklınız size kalsın demişti. IŞİD ile mücadelede önerdiğimiz bütün somut öneriler karşısında her zaman ki vur duymazlık yaklaşışım devam etmişti. Birazcık dinlenmiş olsaydı ne Suriye felaketine sürüklenirdik. Ne de Türkiye'de bu kadar örgütlenebilirdi. Türkiye'nin yanan yangına döktüğü benzin sonucunda o alevler Türkiye'ye sıçramazdı" ifadelerini kullandı.IŞİD'in eylemleri üzerinden hükümeti eleştiren Böke şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki IŞİD ile topyekûn mücadele etmek yerine, AKP bu canavarın büyümesine göz yuman aktörlerin başında geldi. Öyle ki siyasi irade Irak Şam İslam Devleti adıyla kurulan ismini dahi telaffuz edemiyor.Canlı bomba eylemcileri bilinmelerine rağmen Türkiye'de at koşturuyorlar. Sonra biz kendi evlatlarımızı, askerlerimizi Suriye'ye ve Suriye girdabına IŞİD ile mücadele girdabına sokmak durumunda kalıyoruz. Kendi insanlarımızı kendi sınırlarımızda koruyamıyoruz. Hükümet, IŞİD ile topyekun mücadeleye dair bir açık iradeyi hala ortaya koymuş değil. Hükümete bir kez daha açık çağrıda bulunuyoruz. Sadece Cerablus'ta değil kendi topraklarımız içerisinde de IŞİD ile samimi bir mücadeleye davet ediyoruz. Keşke biz, Suriye, IŞİD, FETÖ konusunda haklı çıkmasaydık. Türkiye bu bedelleri ödemeseydi."Hükümete IŞİD ile mücadele konusunda CHP'nin önerilerini sıralayan Böke, "Eğer hükümet IŞİD ile mücadele konusunda samimi ise, Suriye'ye gitmiş olan evlatlarımızın, canlarımızın bir kıymeti var ise, bu kez uyarılarımızı ciddiye almalı. IŞİD'in bir ulusal tehdit olduğu gerçeğini kabul etmeliler. Sınırlarımız içerisinde derhal samimiyet ile bütün adımları atmalılar. Bunu geçmişte söylediğimiz ve dinlenmeyen aklımıza dayanarak söylüyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu söyleyen Böke, "Bugün Suriye siyasetini mezhepçi dış politikanın, bir komşu ülkenin içişlerine müdahale etmenin, aşırıcı örgütlere verilen desteğin Türkiye'ye çıkarmış olduğu maliyet hükümet tarafından da bizzat kabul edilmiş durumda. Türkiye bir yol ayrımında. Aldatıldık diye diye halkı aldatmaya devam edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.Böke, "Nasıl ki askerde, memurda, iş dünyasında FETÖ varsa, FETÖ'nün siyasette iyi işler yapmaya engel oluşturan bütün unsurlarının da farkındayız. Allah affetsin diyerek bütün bu kara tablonun altından kalkılamaz. Biz affetmiyoruz" dedi.