Böke: Korkutarak, demokrasiyi yok etmek istiyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, dün yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile akademisyenlerin kıyıma uğradığını söyledi. Böke, "korkutarak kendileri ortamı terörize ederek, demokratik hakkını kullanarak fikrini söyleyenlere ne söylediğinden bağımsız olarak bir terörist lakabı takarak bu ülkede demokrasiyi yok etmek istiyorlar"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke Genel Merkez'de yapılan toplantı sonrasında MYK gündemini değerlendirdi. Selin Sayek Böke dün yayımlanan KHK'yı eleştirerek şu açıklamalarda bulundu :"Dün bir sinsi gece yarısı Kararnamesiyle Türkiye'nin pek çok değerli akademisyeni kıyıma uğradı. Dün itibariyle Mekteb-i Mülkiye cumhuriyetin kadrolarını yetiştirmiş olan soylu kurum yok edildi. Dün itibariyle Türkiye'de üniversite yok edildi. Üniversitesini korumayan, hocalarını, bilim insanlarını, otoriter iktidarın önüne atan o karanlıkla işbirliği yapan rektörlerde bu iktidarla beraber o karanlık tarihe yazıldılar. Her darbe önce üniversiteyi susturur. Ben bugün onların kısılmaya çalışılan sesi olacağım. Onların sesi özgürce çıkana kadar biz onların sesi olmayı kendimize görev biliyoruz. Karanlıkta gece yarılarında sinsice köşede bekleyen, korktuğu için bunu doğrudan yapamayan bir sinsilikle Türkiye'ye KHK'larla bir kıyım dayatılıyor. Bu zihniyetin bir deri var. Bu zihniyet özgürlüğe karşı. Hocalar mutlaka geri dönecek. Bu topraklarda yine aydınlık günlerde bilim, ve o bilimin yarattığı özgürlük mutlaka kazanacak. Bende şimdi değerli yol arkadaşlarımla beraber buradan çıkıp Mülkiye'ye gideceğim ve o tarihe sıkı sıkı sarılacağım."



"HAYIR DENMESİ GEREKTİĞİNİ BİLİMSEL VERİLERLE, BİLGİSİYLE PAYLAŞIYORDU"



CHP Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, "Başbakan ve Bakanların açıklamaları ile bu son KHK'nın bir bağlantısı var mı" sorusunu şöyle yanıtladı:" Sadece 1 kişinin ismini söyleyeyim. Yargıyı da size bırakayım. İbrahim Kabaoğlu, Profesör dünyaca tanınmış. Anayasa hukuku çalışıyor. Bu süreç içerisinde getirilmiş olan Anayasa Değişikliği Teklifi'nin Türkiye'ye nasıl zararlar vereceğini, Türkiye'nin hayrı için Hayır denmesi gerektiğini bilimsel verilerle ve bilgisiyle hepimizle paylaşıyordu. 1 kez daha anlatacak hikayesi olmayanlar korkutarak kendileri ortamı terörize ederek, demokratik hakkını kullanarak fikrini söyleyenlere ne söylediğinden bağımsız olarak bir terörist lakabı takarak bu ülkede demokrasiyi yok etmek istiyorlar. Anlatacak hikayeleri yok."