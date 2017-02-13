Böke: Milyonlarca vatandaş terörist ilan ediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, 'Hayır' kampanyası yapanları engellemeye yönelik çalışmalara tepki gösterdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Referandum için 'Hayır' kampanyası yürütenlerin hükümet tarafından engellenmeye çalışıldığını belirten Böke, bu ülkenin milyonlarca vatandaşının terörist ilan edildiğini söyledi. Demokratik hakkını kullananların iki tercihten biri olan 'Hayır' görüşünü bildirdiğinde terörist ilan edildiğini belirten Böke, bunların gözü dönmüş şeklinde konuştu.
Gece yarısı çıkartılan KHK'larla akademisyenlerin görevine son verildiğini de hatırlatan Böke, bu ihraçlar karşısında yılmayacaklarını söyledi. Gerçekleri konuşmaya devam edeceklerini belirten Böke, terörist ilan edilmeye çalışılan bu milletin cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracağını da belirtti.
Fırat Kalkanı Harekatı
Suriye'de yürütülen ve bugüne kadar 68 şehit verdiğimiz Fırat Kalkanı ile ilgili de açıklama yapan Böke, Türkiye'nin politikacıların şahsi ihtirasları yüzünden Suriye bataklığına gömüldüğünü söyledi. Sınır ötesinde askerlerimizin neden savaştığını soran Böke, gözetilmesi gerekenin 80 milyonun can güvenliği olduğunu söyledi. Böke, Türkiye'nin dış politikasının AKP'nin iç siyasetine malzeme yapıldığını da belirtti.