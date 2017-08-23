Bozdağ açıkladı, erken seçim olacak mı?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Seçimler 2019'da, vaktinde yapılacaktır. Erken seçim yapma AK Parti döneminde zaten olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır" dedi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Erken seçim iddiaları ile ilgili konuşan Bozdağ, "Seçimler 2019'da, vaktinde yapılacaktır. Erken seçim yapma AK Parti döneminde zaten olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Bozdağ, "Bu tamamen CHP'nin uydurduğu, CHP'nin değirmenine su taşıma hedefi güden, hükümeti ve AK Parti'yi haksız bir konuma itmeyi hedefleyen uydurma bir tartışmadır. Tartışmanın kaynağı da bizzat CHP'dir. Olmayan bir şey üzerinden varmış gibi bir algı yaratma gayreti ortaya çıkıyor." dedi.